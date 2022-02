A kormány kitart a benzinárstop mellett a magyar családok védelmében, de kész az egyeztetésre a kis benzinkutak képviselőivel - mondta az MTI szerint György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, miután a Vállalkozók Országos Szövetségével (VOSZ), valamint a Mobil Petrollal egyeztetett.

A politikus közölte: az elszabaduló energiaárak miatt egész Európában emelkedik az üzemanyagok ára, a rendkívüli helyzetben pedig rendkívüli intézkedésekre van szükség. A kormány a magyar családok oldalán áll.- mondta -, és ezért vezették be a benzinárstopot, a kamatstopot, az élelmiszerárstopot, és tartják fenn a rezsicsökkentést.

A kormány ugyanakkor nyitott arra, hogy meghallgassa a kisvállalkozások szempontjait - tette hozzá György László azután, hogy hétfőn délelőtt a főként kis benzinkutakat működtető Mobil Petrollal is tárgyalt.

Ahol a felek megállapodtak abban, hogy "a kialakult helyzetet konstruktívan kezelik, és közös céljuk az infláció féken tartása, a magyar családok védelme a külföldről begyűrűző áremelkedéssel szemben" - mondta az államtitkár.

A kormány tavaly november közepétől a 95-ös benzin és a gázolaj árát legfeljebb literenként 480 forintos szinten rögzítette, először három hónapra. Majd az elmúlt héten további 3 hónappal meghosszabbította az ármoratóriumot.

A gond az, hogy...

Ez az, ami lehetetlen helyzetbe hozza a benzinkutasokat - derül ki a Napi.hu friss podcastjából, melyben Bujdos Eszterrel a Holtankoljak.hu tulajdonosa nem csak azt sorolta el tételesen, hogy jelenleg milyen terhekkel kell a benzinkutas szakmának megküzdenie, de azt is, hogy erről a minisztériummal az utóbbi hetekben tárgyalak a felek, a moratórium mégis változatlan formában érvényben maradt.

Az ITM sajtótájékoztatóján György László arról is beszélt, hogy az egyeztetésen a Mobil Petrol képviselője jelezte: konstruktív megoldás a céljuk, ezért azt is felajánlották, hogy képviselik a többi kisvállalkozás szempontjait is.

A politikus kérdésre válaszolva elmondta: nincs tudomásuk arról, hogy töltőállomás szüneteltetné tevékenységét. György László közölte: e hét második felére várják a kis benzinkutak képviselőinek konstruktív javaslatait.