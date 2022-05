A hagyományos boltos eladók bérollója soha ilyen nagy nem volt, márciusban 154 ezerrel többet keresett az illatszerbolt eladója, mint a zöldséges boltos.

Az árstop vesztesége és a beszerzések drágulása nem csak, hogy nem tudta lenyomni a béreket, a munkaerőhiány erősebbnek bizonyult, így 400 ezer közelébe tolta a havi bruttót a legjobban fizető boltokban.

A márciusi összehasonlításnál nyilván befolyásolta az előző évhez mért különbözőségeket, hogy 2021 harmadik hónapjának nagyobb részében az iparcikkes boltok nem nyithattak ki a járvány miatt - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Ilyenkor kevesebbet fizetnek a dolgozóknak (egy eladó panaszai szerint pedig volt olyan bolt, ahol nem is adtak semmit).

Az illatszerbolt eladója már évek óta a boltos rangsor élmezőnyében tanyázik, játékbolt eladója viszont soha nem volt ilyen menő helyen. Kaptak is jócskán több bért, mint egy éve.

Boltos bérek márciusban 2021 2022 legtöbb illatszer 332 789 397 773 játékbolt 272 165 389 985 autószalon 325 864 389 621 bútorbolt 286 316 351 216 élelmiszerbolt 305 919 346 009 legkevesebb húsbolt 231 269 269 442 pékárus 213 991 258 250 élelmiszerpiac 245 988 243 992 zöldséges bolt 219 288 243 992 ruhapiac 163 120 220 408 havi bruttó átlagkereset, fizikai dolgozók Forrás: KSH

A nagyobb bérekben tükröződik járványt követően a vásárlók visszatérése a hagyományos boltokba, például a ruházati boltoknál, cipőboltoknál volt is miből jobban megdobni az eladók bérét. A híradástechnikai boltok eladói sem panaszkodhatnak az emelés nagyságára, bár ezeket a boltokat a web is szorongatja, igaz, ők is pörgetik a webáruházaikat.

Kitűnik továbbra is, hogy a kisebb boltokban nem csak önmagában a hó végi boríték vékonyabb, hanem emelés sem esett be olyan nagy, hogy feljebb tudjanak zárkózni.

Bérek* 2019** 2020** 2021** 2022 március boltok összesen 250 525 274 916 294 089 330 686 nemzetgazdaság** 270 051 293 774 315 400 363 833 *havi bruttó kereset **éves átlagban Forrás: KSH

A legkevesebb többletjavadalmazást a zöldséges bolti eladók kapták, feltehetően azért is, mert ezek az üzletek részben a piacokon vannak. És ezek szerint friss zöldségért, gyümölcsért kevesebbet járnak piacozni. A ruhás piacok eladóinak siralmas javadalmazása ugyanakkor azért szépen emelkedett, nyilván legalább részben a minimálbér kényszere miatt.