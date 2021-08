Augusztus közepéig már több mint 250 magyarországi vendéglátóhelyen kaptak célzott oktatást az ott dolgozók, hogy elsajátíthassák a Dreher, a Kozel és a Pilsner Urquell csapolásának művészetét. A csapos szakértelmére és felkészültségére alapozó, a minőségi sörélményt előtérbe helyező, a világjárvány okozta leállás után újra elindított Csapolt Minőség Program összesen 83 települést ért el eddig. Ezek jó része az idegenforgalmi szempontból kiemeltnek számító balatoni régióban található, benne van a főváros is, és számos partner tevékenykedik kisebb községekben - olvasható a Dreher közleményében.

Ezzel összesen már 550-en végezték el azt a képzést, amelynek révén a frissen csapolt sör íze mellett annak felszolgálása, esztétikuma, az elkészítés különleges, ünnepélyes atmoszférája is szerves részévé válik a fogyasztói élménynek. „Egyre nagyobb nyitottságot tapasztalunk a 2017-ben elrajtolt, a sörözést minőségi élménnyé formáló kezdeményezés iránt, így nemcsak a képzésben részesülők táborának dinamikus szélesítése a célunk, hanem a minőségi sörcsapolás melletti elkötelezettség mélyítése is” – idézik Molnár Szabinát, a Dreher Sörgyárak országos trade marketing vezetőjét.

A Dreher Sörgyárak csapolómestereinek tudását továbbadó program elméleti és gyakorlati oktatásból áll, miközben olyan technikai részletekbe is beavatják a résztvevőket, mint például a berendezések megfelelő karbantartása, tisztítása. „A Csapolt Minőség Program további előnye a folyamatosság: partnereink minden évben megkaphatják a szükséges oktatást a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő sörkezelésről” – tette hozzá Molnár Szabina. A szakember szerint a kezdeményezés a fogyasztókat is tudatosabbá teszi. Könnyebben meg tudják találni azokat a vendéglátóhelyeket, ahol minőségi sörélményben lehet részük, miközben azt is elsajátítják, hogy milyen elvárásuk lehet a sörözőkkel, vendéglátóegységekkel szemben.