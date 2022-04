Jelentősen nőtt a koronavírus-járvány előtti utolsó évhez képest a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya Magyarországon, amely alapján elmondható, hogy a kkv-k finanszírozási lehetőségeit kevéssé viselte meg a pandémia. A CIB Banknál szintén stabilan emelkedett a kkv-hitelek állománya 2020-2021-ben, amelynek eredményeként a pénzintézet magas minőségű vállalati portfóliója összességében a piacot meghaladva, több mint harminc százalékkal gyarapodott ebben az időszakban.

A CIB Bank elmúlt három évről összegyűjtött adataiból az is kitűnik, hogy a koronavírus-járvány nem alakította át jelentősebb mértékben a portfólió összetételét, miután a kkv-k hitelállományának közel kétharmadát változatlanul három ágazat – a feldolgozóipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság – adja, ezen belül is az első kettő az inkább domináns, és amelyek mellett az autóipar és a vállalatfelvásárlási tranzakciók továbbra is a CIB Bank fókuszában maradnak.

Az építőiparban tevékenykedő kis- és középvállalkozások rendre szintén jelentős szeletét – nagyjából egytizedét – adták az állománynak a 2019. és 2021. közötti időszakban. „Az adataink alapján is jól látszik, hogy a CIB Bank fókusza nem változott az elmúlt években: az említett három nagy ágazat dominanciája, és az építőipar viszonylag jelentős súlya a portfóliónkban is azt mutatja, hogy továbbra is a reálgazdaságot kívánjuk finanszírozni” – mondta az adatok kapcsán Győr Tamás, a CIB Bank KKV üzletágának igazgatója. Hozzátette: a feldolgozóiparban érdekelt kkv-k hiteleinek állománya közel 40 százalékkal emelkedett az elmúlt két évben, amely több mint tíz százalékponttal meghaladta a piaci átlagot is.

A CIB Bank adataiból az is látszik, hogy akadnak olyan ágazatok, amelyeknél nagyobb kilengéseket hozott a 2019. vége óta eltelt időszak a hitelállomány alakulása szempontjából, az egyik ilyen ágazat az információ-kommunikáció.

„Az információ-kommunikáció területén közel triplájára nőtt a CIB Bank hitelállománya 2019. vége óta, amely egyértelműen arra utal, hogy elkötelezettek vagyunk a digitalizációba, a jövő üzleti megoldásaiba fektető vállalkozások finanszírozása iránt. Az pedig, hogy a bányászati szektorban működő kkv-knál lévő – eddig sem jelentős – kitettségünk több mint a harmadával csökkent két év alatt, a fenntartható jövő szempontjából nagyon fontos. A fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket az is jól mutatja, hogy anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo Csoport csatlakozott a Net-Zero Alliance-hez, vállalva, hogy 2030 végéig a nemzetközi bankcsoport saját közvetlen kibocsátását pozitív hatású beruházásokkal ellensúlyozza” – hangsúlyozta Győr Tamás.