Két év bezártság után már majdnem annyian készültek külföldi nyaralásra, mint tavaly, amikor február 24-én, Ukrajna megtámadása miatt hirtelen elbizonytalanodtak az utazást tervezők, és az év elejétől folyamatosan és dinamikusan erősödő kereslet hirtelen elapadt - írja a Világgazdaság. Másfél hétre lefagyott a pia – regenerálódni is a leggyorsabban képes – mondta a napilapnak Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke.

A hatását a korábban sok ukrán és orosz vendéget fogadó területeken, mindenekelőtt Törökországban, Cipruson és Egyiptomban lehet majd igazán látni, hacsak az ottani szállásadók nem tudják pótolni különböző akciókkal a kieső vendégkör egy részét. A törökök reagáltak a leggyorsabban: nagyszabású marketingkampányokkal vették célba a nyugat-európai turistákat, ám eközben jelezve, hogy továbbra is számítanak az oroszokra.

A magyarok körében is egyre népszerűbb Szentpétervár és Moszkva, valamint a kárpátaljai kulturális körutazások jó időre eltűnnek a kínálatból a háború miatt. Az utaztatók tapasztalatai szerint a klasszikus tengerparti toplistákon nincs helycsere, az idén is a horvát, a görög és a török turistaparadicsomokba készül a legtöbb magyar nyaralni, a három dobogóst pedig továbbra is Egyiptom, Olaszország, Spanyolország és Tunézia követi.

Az utazási korlátozások megszűnnek, a Covid előtti volumen 80 százalékát is elérheti a tengerpartokra irányuló chartereztetés. Az utaztatók szövetségének adatai szerint átlagosan mintegy 10 százalékkal drágábbak az idén a nyári külföldi szervezett utak, amit az inflációval és a világpiaci árakkal tisztában lévő ügyfelek nem tartanak túlzónak. Nagyon bizonytalan viszont a buszos utaztatás árképzése, miután az üzemanyagárak elszálltak.