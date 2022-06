A mentőautókra is vonatkozik az ötvenliteres korlátozás, amit a Mol benzinkútjain vezettek be a hatósági áras tankoláskor – ez derül ki abból a levélből, amit Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő osztott meg Facebook-oldalán, amiről az rtl.hu számolt be róla.

A levélben, amelynek végén az Országos Mentőszolgálat emblémája szerepel, azt kérik, hogy az olajtársaság mentesítse a járműveiket a mennyiségi korlátozások alól, mert az ötvenliteres mennyiség kockázatosan kevés a 100 kilométerenként 15 litert fogyasztó, naponta 300-800 kilométert közlekedő mentőgépjárműveknek.

"Egy átlagos mentőgépjármű tankja 75 literes, tankolásra többnyire műszak végén, a váltáskor kerül sor, így könnyen előfordulhat, hogy nem tudja a gépkocsivezető teletankolni a mentőt, mert eléri az 50 literes limitet. Újabb tankolás, újabb időveszteség, amely alatt a mentőegység nem riasztható. Egy-egy kocsi esetében ez még talán nem lesz probléma, de itt közel 800 életmentésre beállított járműről van szó" - írta Kunetz a bejegyzésében.