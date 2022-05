A informatikai fejlesztő és tanácsadó cég felhőalapú megoldásokat hozna létre a tőkebefektetésből, amelynek első, 400 millió forintos fázisát március 20-án már lezárták. A tőkealap csaknem 25 százalékos részesedéshez jut a társaságban.

A Navitasoft eddig is energiaprojektekhez készített szoftvereket, de jellemzően a nagyobb piaci szereplők elvárásai szerint. Az utóbbi években ugyanakkor tömegével jelentkeznek olyan kisebb szereplők is, amelyek, jelentős szoftverfejlesztéseket nem tudnak finanszírozni, de nekik is szükségük lenne olyan digitális megoldásokra, amellyel bekapcsolódhatnának az energiapiacra - indokolták a fejlesztést. A Navitasoft megoldásával az IoT (Internet of things, "dolgok internete"), vagyis a világhálóra kapcsolódó intelligens eszközök mintájára létrejöhetne a "dolgok energiapiaca" (Energy Market of Things, EMoT). A felhasználóknak azért érné meg csatlakozni, mert így az energetikailag használható eszközeik révén (például napenergia panel, elektromos autótöltők, hűtőházak) bevételhez jutnának - írták.

A közlemény szerint a cég energiakereskedelmi és energialogisztikai szoftvereit 14 európai országban használják. Legfontosabb céljuknak az energiapiaci digitalizáció és a zöld energia terjedését tekintik, ami a befektető tőkealapnak ugyancsak az alapértékei közé tartozik.

A Navitasoft az utolsó nyilvános beszámolója szerint tavaly 677 millió forintot meghaladó árbevétellel zárt, ezen belül a külföldi értékesítések összege megközelítette az 524 millió forintot. Az adózott eredmény 6,5 millió forint volt. A társaság a közlemény szerint hosszabb távon tőzsdei bevezetésre készül.