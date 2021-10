Szerződés szerint 2022. július 17-én el kell kezdeniük a termelést a gyulai Airbus-gyárban, először tíz gépen, amihez körülbelül 15 szakképzett munkásra lesz szükségük. Felvettek már 25 mérnököt, akiknek a szakirányú továbbképzése is befejeződött, ők jelenleg egy békéscsabai bérelt irodában dolgoznak, amíg a gyár várhatóan jövő tavaszra elkészül Gyulán - közölte Stöckle, aki azt is elmondta, hogy az újabb gépek majd jövő szeptemberben, harmadik körben pedig 2023 elején érkeznek, így felfutó rendszerben, várhatóan 4-5 év alatt érik el a teljes kapacitást, akkorra 200-250 munkavállalót terveznek alkalmazni.

Magyar munkavállalókban gondolkoznak, akikkel "eddig nincsenek rossz tapasztalataik". Nem terveznek toborzó kampányokat indítani Romániában - tette hozzá az MTI-nek Andreas Stöckle, majd arról beszélt, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Trefort Ágoston Technikum és Szakképző Iskolában - ahol pénteken éppen nyílt napot tartottak a leendő diákoknak - hamarosan létrejövő Airbus Légi- és Gépipari Képző Központból, "az akadémiáról" folyamatosan kerülnek majd ki azok a munkavállalók, akiket alkalmazni tudnak. Korábbi közlés szerint a központ közel 2,2 milliárd forintból jön létre, ennek felét gépek és eszközök beszerzésére fordítják.

Balogh Csaba, a központ vezetője a nyílt napon elmondta, a központ Európában is egyedülálló lesz abból a szempontból, hogy olyan termelő- és forgácsológépeken tanulhatják a diákok a programozást, a méréseket, az anyagvizsgálatot és akár a javítási-karbantartási folyamatokat is, amelyeken később a gyárban dolgozni fognak. A központ egyik részén kifejezetten a gép- és alkatrészgyártás technológiai ismereteit lehet elsajátítani, másik része egy felületkezelő tanműhely lesz, ahol már építik az Európában is egyedülálló galvanizálósort. Az akadémián a speciális szakirányú továbbképzések kétéves alapképzésekre épülnek rá, a majd ott oktató tanárok jelenleg is továbbképzésen vannak Franciaországban - közölte.

A speciális gépeken egyszerre maximum 12 személy képzését tartja megvalósíthatónak; a képzések 3-6 hónaposak lesznek, így "nyárra már kijöhet az első végzett csoport", akik akár el is kezdhetik a munkát a jelenleg is épülő Airbus-gyárban - magyarázta Balogh, megjegyezve, hogy a központ nemcsak az Airbus számára képez munkavállalókat, hanem a megye többi jelentős fémipari cégének, a Csaba Metálnak, a Linamarnak vagy a Lovász Forgácsolóüzemnek is.

Az Airbus piacvezető a polgári helikopterek gyártása terén, 2020-ban a piac 48 százaléka volt az övék. Jelenleg világszerte nyolc országban van telephelyük, a kilencedik lesz a magyarországi, Gyulán, ahol az európai repülőgépgyártó helikoptereinek sárkányszerkezetéhez és dinamikus rendszereihez gyártanak majd precíziós alkatrészeket.

A gyárba már felvett mérnökök az ideiglenes telephelyen egyes gépeket már beüzemeltek, és ezeken elkészítették az első mintadarabot, egy alkatrészt, amilyenből jövő nyártól több ezer darabot gyártanak majd.