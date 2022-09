A BKK és a BKV tovább fejleszti szolgáltatásait, így az iskolakezdéstől, szeptember 1-jétől már az 50-es villamos vonalán is megjelennek a modern CAF villamosok - írta a fővárosi közlekedési cég közleményében.

A fejlesztés eredményeként a pestszentlőrinciek, illetve a kispestiek korszerű, XXI. századi körülmények között utazhatnak, és érhetik el az M3-as metrót. Az alacsony padlószintnek köszönhetően a babakocsival, illetve nagyobb csomaggal közlekedők, valamint a mozgásukban korlátozott ügyfelek is könnyebben szállnak fel a járművekre, a légkondicionált utastérben pedig komfortosabbá vált az utazás még a kánikulában is.

A villamos vonalán az elmúlt időszakban több megálló is átépült, de az alacsonypadlós villamosok forgalomba állásához a vonal infrastruktúráját érintő fejlesztések is szükségesek voltak.

"A válságra akkor reagálunk jól, ha fejlesztünk"



„A megélhetési válság, az energiaválság és a klímaválság kezelésére is kézenfekvő nagyvárosi válasz a közösségi közlekedés fejlesztése. Ez visz közelebb legfontosabb célunkhoz, az élhető város megteremtéséhez is” – mondta az 50-es vonalán munkába állt CAF villamosok sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere szerint készülni kell arra is, hogy az elszabadult infláció és a benzinár növekedése miatt sokan lesznek kénytelenek letenni az autójukat. Nekik is alternatívát kell kínálni. Látszik tehát, megélhetési válságra, klímaválságra és energiaválságra is akkor reagálunk jól, ha fejlesztünk! – tette hozzá a városvezető.

Túl a százon az alacsonypadlós villamosok száma

Budapesten jelenleg több mint 110 alacsonypadlós villamos közlekedik nap mint nap: az 1-es, a 3-as, a 4-es, a 6-os, a 14-es, a 17-es és a 19-es, a 42-es és 69-es, illetve mostantól az 50-es villamos vonalán is találkozhatunk a korszerű járművekkel.

A Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV továbbra is elkötelezett a járműpark megújítása mellett, de a koronavírus-járvány és a kormányzati döntések miatt rendkívül szűkös források állnak rendelkezésre - írja a BKK, amely 2022. november 17-ig élhet az opciós CAF villamosok lehívási lehetőségével a spanyol gyártótól.

