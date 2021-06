Stabilan nyereséget termel a Rubint Réka alakreform edzésprogramjáról elnevezett és általa vezetett Alakreform Kft., a járvánnyal sújtott 2020-as üzleti évet 146 millió forintos mérlegfőösszeggel és 40 milliós adózott eredménnyel zárták. Osztalékot csakúgy, mint az előző évben 40 millió forintot fizetnek ki - 2021 októberében - a két tulajdonosnak, Schobert Norbertnek és feleségének, Rubint Rékának - derül ki az Alakreform Kft. éves beszámolójához benyújtott alapítói határozatból. (Az osztalékjövedelem adóköteles, utána szja-t, bizonyos összegig szochót kell fizetni.) Az Alakreform 2014-től 2020-ig összesen 250 millió forint osztalékot termelt a tulajdonosainak.

A cég fő tevékenysége a kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, továbbá bejegyzett tevékenysége a testedzési szolgáltatás, az egyéb sporttevékenység, a sport-szabadidős képzés, a divat- és formatervezés.

A forgalom a 2019-eshez képest 23 millióval csökkent tavaly, 114 millió forintra, az adózott eredmény pedig 55 millióról 40 millió forintra. (Az összes bevételéből tavaly mindössze 700 ezer forint származott reklám és promóciós tevékenységből, míg egy évvel korábban 15 millió forint. A szolgáltatások nyújtásából is kevesebb folyt be, az előző évi 42 millió után 29 millió.) Adókedvezményt nem vettek igénybe a cégbeszámoló szerint, társasági adót csaknem négymilliót fizetnek.

Alakreform-adatok (millió Ft)

2017 2018 2019 2020 Saját tőke 37,2 44,5 60,3 60,4 Kötelezettségek 17,7 2,9 60,1 86,4 Ért. nettó árbevétele 109,2 120,0 136,7 113,9 Egyéb bevételek 10,0 0 0 0 Üzemi eredmény 37,1 45,7 61,3 44,0 Adózás előtti eredmény 37,1 45,7 61,3 44,0 Adózott eredmény 34,2 41,5 55,8 40,1 Forrás: E-beszámoló

A kft. tavaly átlag egy dolgozót foglalkoztatott, a személyi kifizetésekre 3,5 milliót fordított. Az Alakreformnak az év végén közel 22 millió forint készpénze és 26 millió forint bankszámlapénze volt.

Kétmilliárd forint fölé került a Norbi Update

A fitneszedzőből lett életmód-tanácsadó és üzletember, Schobert Norbert és felesége, a személyi edző Rubint Réka fő vállalkozása a csökkentett szénhidrát- és cukortartalmú élelmiszereket gyártató és forgalmazó - egykor a tőzsdén is jegyzett - Norbi Update Lowcarb Zrt. A termékeket kiskereskedelmi hálózatokban és nagyrészt franchise márkaüzletekben értékesítik.

A társaság tavaly jelentősen, több mint 800 millió forinttal növelte a forgalmát, ami 2,2 milliárdos rekordbevételt jelentett, de az évet veszteséggel zárta. (Ez szinte teljes egészében belföldi értékesítésből származott, az exportbevétel mindössze félmillió forint volt.) A cég 67 milliós egyéb bevételt is elkönyvelt, de hogy az miből származott, nem derül ki a beszámoló kiegészítő mellékletéből. A mérleg az év végén az előző évi 25 milliós plusz után 135 milliós mínuszt mutatott.

A Norbi Update tavalyi működésére és árbevételére jelentős hatással volt a koronavírus-járvány, erősen éreztette hatását a forgalomban az év eleji veszélyhelyzet és korlátozások, a home office terjedése – írta a cég a 2020-as beszámoló mellékletében. Az elhúzódó bizonytalanság rontotta továbbá az általános üzleti bizalmat, és ez is jelentősen csökkentette a keresletet. A cég a keresletcsökkenést közvetetten is megtapasztalta az új franchise boltok nyitási nehézségeivel, az üzletnyitási tárgyalásaik elakadtak, a 2020-ra tervezett két nagyobb üzlet nyitása nem tudott megvalósulni, csak a 2021-ben. (Az egyik a MOM Parkban, június elején bisztróként nyitott, ami a csomagolt és pékáruk mellett friss élelmiszereket is kínál.) A csúszás jelentős bérleti díj többletköltséget okozott. A franchise üzlethelyiségeket csak a tervezettnél rosszabb feltételekkel tudták a partnereikkel elindítani, ez mintegy 75 millió forint veszteséget okozott 2020-ban - derül ki a cég beszámolójából.

Norbi Update Lowcarb-adatok (millió Ft)

2017 2018 2019 2020 Saját tőke 515,0 296,7 322,5 187,2 Kötelezettségek 152,1 148,3 300,5 292,6 Ért. nettó árbevétele 914,3 875,4 1444,2 2255,7 Egyéb bevételek 10,4 5,6 30,9 67,0 Üzemi eredmény 12,4 -56,9 28,7 -133,8 Adózás előtti eredmény 13,4 -59,1 26,7 -133,9 Adózott eredmény 12,5 -59,6 25,7 -135,2 Forrás: E-beszámoló

A társaság költségei jelentősen nőttek tavaly, az anyagjellegű ráfordítások 1,1 milliárdról több mint 2 milliárdra. Ebből a legnagyobb részt az eladott áruk beszerzési értéke tette ki, 1,67 milliárdot, míg az igénybe vett szolgáltatásokra 337 milliót, egyéb szolgáltatásokra 13 milliót, anyagköltségre 23 milliót könyveltek el.

A Norbi Update tavaly átlag 22 dolgozót foglalkoztatott - tavalyelőtt 20-at, jelenleg 15-öt -, a személyi kiadások 170 milliót tettek ki. (Csak a létszám alapján számítva az átlagos havi bruttó fizetés 646 ezer forint volt tavaly, míg egy évvel korábban 860 ezer.)

A cégnek beruházási és fejlesztési hiteltartozása tavaly év végén 27 millió forint volt, rövid lejáratú hitele 7,7 millió. Az év végén a pénztárban kétmillió, bankbetétben 24 millió forint volt.