A belföldi eredetű kínálat bővítését az agrárminiszter méltatta a rendezvényen. Nagy István kiemelte: bízik abban, hogy az Aldi példáját más áruházláncok is követik, és reméli, hogy egyre több vásárló választ magyar terméket. A vevői tudatosságtól függ a magyar élelmiszeripar jövője, hiszen csak a húsfeldolgozás több mint 21 ezer munkavállalónak ad megélhetést.

A tárcavezető megköszönte a kiskereskedelmi láncoknak és a termelőknek, hogy az élelmiszerellátást a legnehezebb időkben is biztosították. Hozzátette, hogy az ellátási láncok minden körülmények közötti folyamatossága érdekében nemzetstratégiai kérdéssé vált az élelmiszerfüggőség mérséklése. Magyarország az élelmiszerellátásban jól teljesített, a kormány pedig minden eszközével segíti a belföldi termelőket.

Kapcsolódó Lelepleződött az Aldi kicsi titka

A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint az Aldi bejelentése jókor jött, hiszen nehéz helyzetben segíti a gazdákat. A termelési költségek megugrottak a takarmány és az energiahordozók drágulása, valamint a munkabérek emelkedése miatt, ám a kereslet nem bővült, így árat nem emelhettek - idézi az MTI Éder Tamást.

Az érdekképviselet vezetője a belföldi beszerzés bővítését azért is üdvözölte, mert a hosszú ellátási láncok működése bizonytalan, és az élelmiszerhiányt tartósan nem lehet elviselni. A nehézségek átvészeléséhez nyugodtabb időkben is azoktól kell vásárolni, akiktől elvárható a folyamatos ellátás - hangsúlyozta.

A belföldi beszállítókat méltatta az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója is. Bernhard Haider szerint a magyar partnereknek jelentős szerepük volt abban, hogy soha nem alakult ki áruhiány. Az elmúlt időszak felértékelte a helyi beszerzési forrásokat, de fenntarthatósági szempontok is indokolják a magyar termékek forgalmazását, hiszen sokkal kisebb a környezetterhelésük, mintha más földrészekről kellene ideszállítani - hangsúlyozta. Véleménye szerint mindez a fogyasztóknak is kedvez, hiszen kedvező áron jutnak jó minőségű termékekhez.

Bernhard Haider megjegyezte, hogy a belföldi kínálat bővítését az áruházlánc fejlesztései tették lehetővé. A biatorbágyi hűtőraktárat 6 milliárd forintból bővítették, az áruházaik hűtési kapacitását 4 milliárd forintból fejlesztették. A 151 magyarországi Aldi-üzlet így mostantól csaknem ötvenféle baromfi-, marha- és sertéshúsárut forgalmazhat belföldi beszerzésből, miután a friss baromfihús-kínálatban már korábban elérték a 100 százalékos magyar beszerzési arányt - tette hozzá.

Az áruházlánc belföldi vezetője szerint a magyar mezőgazdaság adottságai kiválóak, ezért nagy lehetőségek előtt állhat a külföldi piacokon is. Bejelentette egyúttal, hogy az Aldi hamarosan más termékkörökben is emelni fogja a magyar termékek arányát.