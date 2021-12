Hangosan és csúfosan dőlt be 2017 elején az ország egykor legnagyobb könyvterjesztői hálózata, az Alexandra: a kereskedelmi cégek többmilliárdos adósságot hagytak hátra – nem csak a Könyvbazár Kft. és partnere, a Rainbow Üzletlánc Kft., hanem „elődjük”, a Pécsi Direkt Kft. is –, a vállalkozásokkal és tulajdonosaikkal, illetve képviselőikkel kapcsolatban közel húsz nyomozás indult, de vádemelésig egyelőre nem jutottak az ügyek.

Az Alexandra mindezek ellenére kiadóként tovább él, sőt, az elmúlt években a Alexandra Könyvesház Kft. a könyvkiadás mellett a könyvterjesztésben is erősített: 2021-ben három új kiskereskedelmi üzletet nyitott (Szekszárdon, Békéscsabán, majd Pécsen) és visszaszerezte az Alexandra régi webáruházát. Ezzel a boltok száma ötre, az online shopoké kettőre nőtt (az utóbbiak az alexandra.hu és az Alexandra Könyvesház által 2019-ben elindított moobius.hu). Emellett a cégcsoport kiadóinak (Alexandra, Európa, Cartaphilus, Pioneer Books és Carta TEEN) honlapjain is lehet online vásárolni.

A cégcsoport által használt fióktelepek biztosításában és kezelésében szerep jutott egy velencei társaságnak is. Az idén megnyitott Alexandra üzletek közül a szekszárdinak és a békéscsabainak (amelyek évekkel ezelőtt szintén Alexandra-könyvesboltok voltak), csakúgy mint az Alexandra-kiadók ügyintézési és raktárbázisaként használt pécsi, Üszögi kiserdő utcai ingatlannak 2020. október vége óta a velencei székhelyű Eventhotels Raktárbázis Zrt. (ER) a tulajdonosa. A vagyonkezeléssel és üzletviteli tanácsadással foglalkozó ER több, egykori alexandrás ingatlant vásárolt meg felszámolásból; a tulajdonosa az Eventhotels Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül az idegenforgalomban is érdekelt vállalkozó, Csapó András Béla. (Az Eventhotelsé egyebek mellett a Velence Resort&Spa hotel és fele részben a velencei Vörösmarty-pince.)

Követelés- és ingatlanvásárlás

Az ER tíz ingatlant vett meg 2020-ban az Alexandra-alapító Matyi Dezső többségi tulajdonában lévő D+T Vagyonhasznosító Kft. felszámolási eljárása alatti értékesítési pályázaton. Az ER már a felszámolást megelőzően engedményezéssel megszerzett a pécsi logisztikai központ ingatlanaira összesen közel 6 milliárd forint és járulékai erejéig bejegyzett, jelzáloggal biztosított OTP-követelést - derül ki a földhivatali adatokból. (Az OTP Bank a követelését egy Asset Credit Zrt. nevű cégre engedményezte, amely továbbengedményezte azt az ingatlanok iránt érdeklődő Eventhotels Raktárbázisra.)

Politikus a kapcsolati hálóban Csapó András Béla Eventhotels Vagyonkezelőjének közvetve van közös cége – a Fejér GIN Vagyonkezelő Kft. - L. Simon László fideszes kultúrpolitikussal és annak feleségével - derül ki a Céginfo.hu adataiból. L. Simon az Alexandra 2017 eleji válsága kapcsán többször hangot adott azon véleményének, hogy az államnak be kellene avatkoznia a könyvpiacon a kiadók védelmében, vagy úgy, hogy segítenek a kereskedelem újjászervezésében, vagy úgy, hogy maximalizálják a könyvkereskedelmi árrést. A magyar kormány azonban másképp gondolta, és nem avatkozott be. L. Simon László viszont 2017 tavaszán közbenjárt az Alexandra helyzetének rendezése érdekében - legalábbis erről tájékoztatta lapunkat 2017 májusában a tárgyalások egyik résztvevője (a cégcsoportnak korábban tanácsokat adó Stotz Gyula adószakértő, akivel idővel megromlott Matyi Dezső kapcsolata), amikor az Alexandra könyvesboltokat 2017 márciusában bezáró Rainbow Üzletlánc Kft. élére Matyiék új ügyvezető kinevezését javasolták, aki egy meg nem nevezett befektetőcsoport képviseletében több mint 4 milliárd forintos tőkeemelést ígért a kft. részére, amiből rendezték volna a cégnek a nagykereskedő Könyvbazár Kft. felé fennálló tartozását is. (Ez azonban a tulajdonostársak üzletvezetési és elszámolási vitája miatt nem valósult meg, később mindkét kereskedelmi cégnek, a Rainbow-nak és a Könyvbazárnak is elindult a felszámolási eljárása.)

A D+T Vagyonhasznosító felszámolási eljárása 2019 augusztusában indult el. A felszámolója 2020 márciusában írt ki pályázatot a cégvagyon értékesítésre: a tíz ingatlanra csak együtt lehetett ajánlatot tenni, nem túl magas, 1,1 milliárd forint irányáron. (Az ingatlanok jelentős banki, adóhatósági és egyéb követeléssel terheltek voltak, ám ez a felszámolási eljárás alatti értékesítést nem befolyásolja, az értékesítéssel a zálogjog megszűnik, a befolyt bevételből általában a felszámolónál nyilvántartásba vett hitelezők a törvényben meghatározott kielégítési sorrendben juthatnak hozzá részben vagy egészben a követelésükhöz.) Már az első pályázaton sikerült nyertest hirdetni, 1,1 milliárdos ajánlattal. A legnagyobb becsértéken, 900 millió forintért az Alexandra pécsi logisztikai központját hirdették meg. (A raktárbázist egy kéthektáros területen 2005-ben kezdte el építeni a Matyi Dezső alapította első Alexandra-cég, a Pécsi Direkt Kft., a korabeli hírek szerint több mint 2 milliárd forintért).

A meghirdetett D+T-vagyonelemek:

Békéscsaba, Andrássy út 32. fszt 2., 101 nm-es, volt Alexandra könyvesbolt - becsérték: 38 millió forint. Budapest, VI. kerület, Révay utca 2. I/5, 32 nm-es, felújítandó lakás - becsérték: 23 millió forint. Mád (Tokaji borvidék), 2600 nm-es telek, szociális épülettel - becsérték: 0,9 millió forint. Mád, Árpád utca 33., 457 nm-es telek - becsérték: 0,9 millió forint. Mád, 209 nm-es borház - becsérték: 27,5 millió forint. Ócsárd, Baranya megye, 2654 nm-es telek - becsérték: 0,6 millió forint. Pécs, Üszögi kiserdő utca 1., Alexandra logisztikai központ, 7171 nm - becsérték: 900 millió forint. Salgótarján, Mérleg utca 4. fszt., volt Alexandra üzlet, 150 nm - becsérték: 35 millió forint. Szekszárd, Kölcsey lakótelep 1-2., volt Alexandra könyvesbolt, 161 nm - becsérték: 46 millió forint. Tatabánya, Fő tér 24/B., volt Alexandra üzlet, 80 nm - becsérték: 43 millió forint.

Új hitel került az ingatlanokra

Az ingatlanok tulajdonosa 2020 októbere óta az Eventhotels Raktárbázis. A tulajdonjog bejegyzése után pár nappal új zálogjoggal terhelték meg a vagyontárgyakat: a mádi és ócsárdi területek kivételével a többi hat ingatlanra a Sberbank Magyarország Zrt. jegyeztetett be jelzálogjogot a földhivatalban, egyetemlegesen 770 millió forint és járulékai erejéig, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat.

Az ER bérbeadással való hasznosítás céljából vásárolta meg az ingatlanokat. A Pécs, Üszögi kiserdő 1. szám alatt található ingatlanokon jelen pillanatban több mint tíz bérlő bérel helyiségeket, különböző méretben és felhasználási céllal. Az Alexandra cégcsoport a pécsi ingatlan kiadható területének kevesebb, mint harmadát bérli. A bérlők által fizetett bérleti díjat a régióra jellemző piaci árak és az ingatlan funkciója (raktár, illetve iroda) határozza meg

- tudta meg lapunk Vágó Tamástól, az Eventhotels Raktárbázis vezérigazgatójától.

"Rövidtávú célunk valamennyi ingatlan teljes területének bérbeadása. Sajnos azonban a koronavírus járvány jelentősen korlátozza a lehetőségeinket. Az Alexandra cégcsoport nemrég felmondta a békéscsabai ingatlan bérleti szerződését, így oda is új bérlőt kell keresnünk" - tette hozzá a vezérigazgató.

Kinyitott, de hamarosan be is zárt az egyik bolt

A júniusban újranyitott békéscsabai, Andrássy úti könyvesbolt működtetése nem bizonyult gazdaságosnak, a bérlő Alexandra Könyvesház Kft. december 24-ével bezárta, tudtuk meg Matyi Alexandrától, az Alexandra Könyvesház ügyvezető igazgatójától. "A cég a szekszárdi és a békéscsabai üzletet is bérleti szerződés alapján használja (illetve a békéscsabait használta - a szerk.), kizárólag márkaboltként. A Pécsett levő egykori Alexandra logisztikai központ már iroda- és logisztikai központként működik: az irodaházban és a raktárrészben is csak egy kisebb hányadot bérel az Alexandra Könyvesház. Természetesen mindhárom bérleményért (a két említett könyvesboltért és a pécsi telephelyért - a szerk.) piaci alapú bérleti díjat fizetünk" - tájékoztatta lapunkat Matyi Alexandra.

A D+T Vagyonhasznosító felszámolási eljárásának megindulása előtt hasonló módon, követelés-engedményezéssel, az Asset Credit közvetítésével került új tulajdonoshoz az Alexandra budapesti, VII. kerület, Károly körút 3. C szám alatti könyvesboltja is 2017-ben. (Erről itt olvashat.) Az ingatlant 2018-ban továbbértékesítették kínai befektetőknek, abban Skála áruház nyílt. Az Asset Credit egyik kisebbségi részvényese Varga Zoltán üzletember, aki a Central médiacsoport tulajdonosa is. A Central 2017 elején, a Rainbow Üzletlánc által üzemeltetett Alexandra könyvesboltok bezárását megelőzően kísérletet tett az üzletek átvételére, de végül nem tudott megállapodni az ingatlanok bérbeadóival.

Az Alexandra Könyvesház lett a zászlóshajó

Az Alexandra Könyvesházat 2010-ben alapította Matyi Dezső, jelenleg két családtagja és a volt felesége a kft. tulajdonosa. A könyvkiadással és -kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozás a létrehozása óta eredményesen működik - derül ki a beszámolóadatokból. Az üzleti éveket rendre nyereséggel zárta, a nettó árbevétele már 2012-ben meghaladta az egymilliárd forintot. Kisebb visszaeséseket követően 2018-tól ismét egymilliárd forint feletti éves forgalmat bonyolít, 2020-ban 1,78 milliárd forintot. Az elért nyereség lehetővé tette, hogy 2019-ben 150 millió, 2020-ban pedig 220 millió forint osztalékot fizessenek ki a tulajdonosoknak. A kft. vagyona (mérlegfőösszege) 2,57 milliárd forint volt 2020 végén.

Érdekesség, hogy az Alexandra Könyvesháznak és a cégcsoporthoz tartozó, jelenleg működő kiadóknak - mint az Európa Könyvkiadó Kft., a Carta TEEN Kiadó Kft. (volt L&L Kiadó), a Pioneer Books Kft. és a Cartaphilus Kft. - néhány éve már egy budaörsi, székhelyszolgáltatást is nyújtó irodaházban van bejelentve a székhelyük, míg az ügyintézés helyszíne valamennyi cég esetében a pécsi Üszögi kiserdő utcai fióktelep.

A 2017 tavaszán bezárt 56 Alexandra könyvesbolt többsége bérlemény volt, azokat a Rainbow Üzletlánc üzemeltette. A forgalmasabb helyen lévő üzletek bérleti jogát a konkurens könyvterjesztők, a Líra és a Libri vette át. Kilenc bolt üzemeltetése a szegedi Bookangel Kft.-hez került - például a budapesti Nyugati téri, a siklósi, a székesfehérvári vagy a szombathelyi üzlethelyiség -, amely az Alexandra név használatára és az alexandra.hu webáruház használatára is jogot szerzett 2017-ben. Ez a webshop került vissza 2021 télen az Alexandra cégcsoporthoz (korábban - a jelenleg felszámolás alatt lévő - Könyvbazár, most pedig az Alexandra Könyvesház üzemelteti).

Ez vezetett a csődhöz az Alexandra szerint

"2016-ban az Alexandra márkanév alatt működő könyvesboltokat a Rainbow Kft. üzemeltette. Névhasználati joguk volt a márkanévre. 2016. szeptember 1-jétől a kft. tulajdonának fele és az irányítási jogok egy harmadik fél birtokába kerültek (a Wolf-CRS Kft.-hez, erről itt olvashat - a szerk.). Az ő irányításuk alatt vált fizetésképtelenné a Rainbow és hagyta kifizetetlenül a boltoknak szállító nagykereskedő, a Könyvbazár Kft. felé a több milliárdos tartozását" - hívja fel a figyelmet a cégcsoport álláspontjára Matyi Alexandra, az Alexandra Könyvesház ügyvezetője, akiről az édesapja, Matyi Dezső elnevezte közel harminc évvel ezelőtt a könyves vállalkozását.

"A Könyvbazárnak, amely csak könyv-nagykereskedelemmel foglalkozott, édesapám volt az ügyvezetője. Az előző bekezdésben említettek miatt vált a Könyvbazár fizetésképtelenné. Az én információim szerint a könyvkiadók felé összesen körülbelül 1,8 milliárd forinttal maradt adós a Könyvbazár. A cég a nyomdákkal soha sem állt kapcsolatban, így feléjük tartozása nem keletkezhetett. Az Alexandra kiadó (az Alexandra Könyvesház Kft.) is a Könyvbazárral volt kizárólagos szerződésben. A Könyvbazár felszámolása az Alexandra kiadót is nagyon nehéz helyzetbe hozta. Az elmúlt 5 évben azon dolgoztunk, hogy a kiadót, kiadókat konszolidáljuk és növekedési pályára állítsuk" - tájékoztatta e-mailben a Napi.hu-t Matyi Alexandra, aki azt is hozzátette, hogy az édesapja "sajnos már semmilyen szerepet nem vállal a könyvkiadásban".

Matyi Dezső könyvkereskedő cégét, a Pécsi Direktet 1993-ban alapította; a társaság folyamatosan és országszerte terjeszkedett, logisztikai és raktárbázist épített, könyvkiadókat vásárolt, és a fejlesztésekhez jelentős összegű hiteleket vett fel. A tulajdonos idővel egyéb, költséges vállalkozásokba is kezdett, többek közt borászatot épített (Matias-Borászat Kft.), összesen több mint száz hektáros szőlőterülettel, lovardát működtetett és beszállt a pécsi fociklub támogatásába is. A többmilliárdos kötelezettségállományt görgető Pécsi Direkt "adósságrendezésébe és reorganizációjába" Matyi a 2010-es évek elején gazdasági tanácsadókat vont be, akikkel később megromlott a kapcsolata. A tanácsadók 2017-es, a könyvesboltok bezárásakor tett nyilatkozata szerint a cégcsoport gazdálkodása szinte átláthatatlan, a vállalkozások egymás közti hitelezése fenntarthatatlan, illetve szabálytalan volt. Matyi visszautasította az állításokat, szerinte a tanácsadói becsapták, akik a cégét akarták megszerezni: a tanácsadókhoz köthető Wolf-CRS Kft. "hamisított üzletrész adásvételi szerződésekkel" lépett be új tagként az Alexandra könyv-kiskereskedő cégébe, a Rainbow-ba. A felek a viták nyomán feljelentéseket is tettek a rendőrségen.

Új rokon és új cégek

Vagyonkezelő céget alapított idén májusban Matyi Dezső édesanyja, 5 milliós alaptőkével, pécsi, Egyetem utcai székhellyel. Az Alexandra Holding Zrt. üzletvezetéssel és saját ingatlan adásvételével, valamint saját, bérelt ingatlan üzemeltetésével, bérbeadásával foglalkozik a bejegyzett tevékenységek alapján. Az első leányvállalatot szeptember végén jegyezték be a holdingcéggel azonos címre: a szőlőbor termeléssel foglalkozó Matias Borház Kft.-t, ennek ügyvezetője Matyi-Simon Annamária, Matyi Dezső harmadik felesége. A névválasztás nem véletlen, Matias Borászat Kft. néven működött Matyiék korábbi, jelenleg felszámolás alatt lévő borászata a Baranya megyei Ócsárdon.

Matyi-Simon Annamária vezeti 2019 júniusa óta a Vizitáció Kft.-t is, amelynek ugyan könyvkiadás a fő tevékenysége, de évek óta nincs bevétele, viszont jelentős vagyona van: a tárgyi eszközök értéke (ami ingatlan, eszköz, jármű lehet) 295 millió forinton volt nyilvántartva tavaly év végén a mérlegében. A cég bejegyzett tevékenysége a saját ingatlan bérbeadása, üzemeltetése is. Három fióktelepe van: a pécsi könyves logisztikai központ mellett két győri ingatlan, az utóbbiak közül az egyik a Baross Gábor úti egykori Matias étteremnek otthont adó üzlethelyiség.

18 büntetőeljárás indult, még nincs eredmény



A cégcsoporttal összefüggésben országosan 18 büntetőeljárás indult különböző nyomozó hatóságoknál, illetve az ügyészségnél, így csalás, sikkasztás, közokirat-hamisítás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, személyes adattal visszaélés és okirattal visszaélés bűncselekmények gyanújával – tudtuk meg az ORFK kommunikációs szolgálatától. Az ügyeket az egyesítéseket követően két nyomozó hatóság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálta. Jelenleg mindkét eljáró szervnél egy-egy büntetőeljárás van folyamatban.

A rendőrség és az ügyészség adatvédelmi szabályok miatt ma már nem nevezhet meg cégeket és személyeket a gyanúsításokkal kapcsolatban, de az a korábbi tájékoztatásukból és az érintettek nyilatkozataiból tudható – amelyekről lapunk többször is beszámolt –, hogy az Alexandra könyvesboltokat ellátó nagykereskedő, a Könyvbazár és az üzleteket működtető Rainbow között elszámolási és tulajdonosi vita alakult ki, a cégek képviselői és a működtetésbe bevont gazdasági tanácsadók is tettek feljelentéseket, csakúgy mint a könyveiket a Könyvbazárnak átadó, ám ki nem fizetett könyvkiadók. Mindez 2016 végén és 2017 folyamán történt.

A BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztálya 2017 óta nyomoz sikkasztás és csalás gyanújával. A BRFK kommunikációs osztályától most megtudtuk: a nyomozás továbbra is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

A tulajdonosok közti és a válságmenedzserek által a cégeknél feltárt szabálytalanságok miatt nyomozhatnak Kecskeméten (a nyomozás áthelyezéssel került Baranyából Tolnába, majd Bács-Kiskunba). A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság konkrétumok nélkül azt közölte lapunk megkeresésére, hogy „közokirat-hamisítás miatt egy személyt hallgattak ki gyanúsítottként a rendőrök, ez ügyben a nyomozást befejezték és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek. Sikkasztás miatt egy személyt hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként.” Bővebb információt azonban a nyomozás érdekeire tekintettel nem kívántak adni.

A NAV csődbűncselekmény gyanújával nyomoz

Az Alexandra könyvterjesztő hálózatot húsz év alatt felépítő Pécsi Direkttel kapcsolatban 2015 óta nyomoz csődbűncselekmény gyanújával a NAV bűnügyi főigazgatósága, a feljelentést két bank tette. A gyanú szerint a Pécsi Direkt menedzsmentje jogellenesen ruházta át a társaság többmilliárdos vagyonát - még a bedőlése előtt - más vállalkozásoknak, így a Könyvbazárnak, a Rainbownak, illetve ezek tulajdonos cégeinek (mint a Wolf-CRS és a Matias-Borászat).

A Pécsi Direkt felszámolója, a Kvantál Kft. 2017-ben közleményben jelentette be, hogy több pert is indított az eltűnt vagyon visszakövetelésére az érintett cégek ellen, és kezdeményezték a Pécsi Direkt volt vezetőjének (Matyi Dezső) felelősségre vonását, valamint büntető feljelentést tettek csődbűncselekmény, sikkasztás, csalás, költségvetési csalás, hűtlen kezelés és tartozás fedezetének elvonása gyanúja miatt.

A NAV arra hivatkozva, hogy folyamatban lévő ügyről nem hozhat nyilvánosságra részleteket, nem válaszolt lapunk ezzel kapcsolatos kérdéseire. A Fővárosi Főügyészségtől azonban megtudtuk, hogy ez a nyomozás is felderítési szakaszban van.

Öt nyomozás van folyamatban

A könyves cégcsoporttal kapcsolatos ügyek egyesítését követően jelenleg öt nyomozás van folyamatban - tájékoztatta lapunkat Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség sajtószóvivője. Két ügyben - amelyekben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség irányítása mellett nyomoz – történt gyanúsítás (közokirat-hamisítás és sikkasztás miatt), egyben a nyomozást részben megszüntették (csalás miatt). Három ügyben – az egyik a pécsi céggel kapcsolatos, a másik a bizományosi ügyletet érintő, a harmadik pedig a nyomozó ügyészség által nyomozott ügy (ez ügyvédi visszaélés bűntettének gyanújával indult - a szerk.) – még felderítési szakaszban vannak a nyomozások, tehát gyanúsítottak sincsenek. "Az ügyekben összetett és bonyolult, több természetes és jogi személyt érintő tényállások felderítése és vizsgálata zajlik" – írta válaszában a főügyészség szóvivője.

Kép: Céginfo

A Pécsi Direkt 2015 márciusa óta áll felszámolás alatt, míg az egyik "utód " Könyvbazárnak 2017 novemberében, a másik "utód" Rainbow-nak 2017 októberében indult el a felszámolási eljárása. A Pécsi Direkt mintegy száz hitelezőnek több mint 9 milliárddal maradt adósa. A nagykereskedő Könyvbazártól - a felszámoló által nyilvántartásba vett - több mint kétszáz hitelező több mint 3 milliárd forintot követelt a felszámolóbiztos 2018-as tájékoztatása szerint. Akkor a Könyvbazár a kiskereskedelmi partnerétől, a Rainbow-tól 4,5 milliárdot követelt az átadott, illetve eladott könyvekért.

Az adóhatóság is fut a pénze után

A NAV-nak is sokkal tartoznak az Alexandrához és tulajdonosaihoz köthető cégek, ezek éve óta fenn vannak az adóhatóság 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező, gazdasági és egyéb szervezeteket felsoroló, negyedévente publikált listáján. Így egyenként 100 milliónál nagyobb tartozása van a Pécsi Direktnek, a Könyvbazárnak, a Rainbow-nak, a Matias-Borászatnak és a D+T Vagyonhasznosítónak. Közel három évig szerepelt az adóslistán a cégcsoport vállalkozásainak egykor számviteli szolgáltatást végző Alexandra Consulting Kft.-t is, ám ennek 2019 elején befejeződött a felszámolási eljárása, így kikerült a NAV nyilvántartásából.