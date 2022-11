Az állami Eximbank ismét nemet mondott a Tungsramnak

Miután a második csődegyezségi ajánlatot is elutasította a legnagyobb hitelező, az állami Eximbank, sikertelenül zárult a fényforrásgyártó Tungsram vállalat csődeljárása, elindul a felszámolási eljárása. Az Eximbank volt az, amely májusban inkasszót nyújtott be a cég számláira. A Tungsram a felszámolás alatt is termelne és reménykedik még a hitelezői egyezségben. Bejelentettek 750 fős csoportos létszámleépítést, de a cég szerint ez "nem végleges a döntés, a végrehajtása nem kötelező".