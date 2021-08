A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) négy és fél év után ismét frissítette „a nem alapfeladatai ellátására fordított”, ötmillió forintnál nagyobb kifizetések listáját a honlapján. Erre azt követően került sor, hogy a K-Monitor korrupcióellenes civil szervezet adatigénylésben felhívta az állami vállalat figyelmét arra, hogy a közérdekű adatokat 2016 vége óta nem tette közzé – derül ki a K-Monitor Facebook-bejegyzéséből.

Az MFB "egyéb kifizetései" - a honlapja szerint - főként egyesületek támogatására, alapítványok feladatellátására, valamint a bank foglalkoztatottjainak oktatási, kulturális és sporttevékenységét segítő szervezetek támogatására fordított összegek lehetnek.

Az MFB ahol tud, segít



Az állami pénzintézet - amelynek alapfeladata, hogy vállalkozásoknak és magánszemélyeknek kedvező (a kereskedelmi bankoknál kedvezőbb) konstrukciójú hiteleket nyújtson, valamint uniós gazdaságfejlesztési forrásokat közvetít - 2016 óta évente 50 és 250 millió forint között teljesített ilyen kifizetéseket. A támogatások címzettjei között van több, fideszes politikusokhoz köthető alapítvány és sportszervezet, amelyeket más állami vállalatok is visszatérően támogatnak. Listára került mások mellett a Bálványosi szabadegyetemet is szervező alapítvány, a békemenetes CÖF, a Nézőpont Intézet, a KESMA-médiabirodalom kiadója, a 683 millió forint (!) költségvetési támogatásból új kulturális-közéleti lapot elindító alapítvány, de Havasi Balázs, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás zenészek cégeinek, Fa Nándor hajóépítő vállalkozásának, balatoni hajóversenynek, a Szépművészeti Múzeum programfinanszírozó cégének, valamint a fiatalok vállalkozóvá válását ösztönző, az állam új trieszti kikötőjének logisztikai megújítására ötletek váró társaságnak is jutott támogatás. A Portfolio.hu-t kiadó cég is komoly összeggel szerepel a kifizetési listákon.

Iskola a határon belül és túl

Öt év alatt 45 millió forint támogatást kapott a „határon túli magyarok segítésére” létrehozott Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, amely egyik fő szervezője a nyári szabadegyetemeknek Kárpátalján, Erdélyben (Tusványoson) és Felvidéken, társszervezője a Csángó bálnak. Az alapítói között van Kövér László és Németh Zsolt fideszes politikusok. A bírósági nyilvántartás szerint 2000 júliusában vették nyilvántartásba az alapítványt, a kuratóriumának elnöke Tárnok Mária, tagja Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő és XVIII. kerületi polgármester, valamint Klein András, a külügyminisztérium munkatársa, aki az Átlátszó korábbi cikke szerint 1998-tól a Fidesz kisebbségi szakértője volt.

A célja szerint a Kárpát-medencei magyar fiatalokat támogató, azoknak programokat szervező – a magyar kormány által az elmúlt években több milliárd forinttal, illetve ingatlanvagyonnal megtámogatott – Rákóczi Szövetség is kapott ötmillió forintot az MFB-től 2016-ban.

A bank kifizetési listáján van a fideszes polgári körös szerveződésből létrejött Szövetség a Nemzetért Alapítvány (SZNA) is, 2019-ben 10 millió forinttal. Az alapítvány főként az állami vállatok (Szerencsejáték Zrt., Hungarocontrol Zrt.) és a központi költségvetés támogatásait élvezi. (Az évi 40-90 milliós bevételű alapítványnak 2017-ben kiugró éve volt: a korrigált beszámolója szerint 424 millió forint folyt be, amiből 92 millió a központi költségvetésből és 7 millió magánszemélyektől érkezett. A bevételt 2017-ben el is költötték, sőt többet: 428 milliós kiadásuk volt, amiből 375 milliót anyagjellegű, 46 milliót személyi jellegű ráfordításként, 6 milliót pedig értékcsökkenési leírásként könyveltek el. Az, hogy az állami légiforgalom-irányító Hungarocontrol volt a bőkezű támogatójuk, nem az SZNA, hanem a légi cég beszámolójából derült ki, amiről elsőként az Index adott hírt.) Az SZNA működteti 2004 óta a józsefvárosi Polgárok házát, és szervezi programjait, a Polgárok Háza NKft. ügyvezetője Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató. Az alapítvány kuratóriumának elnöke a 2018-ig fideszes országgyűlési képviselő László Tamás, a tiszteletbeli elnöke Hende Csaba Fidesz-képviselő.

A Kubatov Gábor elnökölte Ferencvárosi Torna Club (FTC) három sportszervezetének (felnőtt jégkorong és kézilabda, utánpótlás vízilabda) is jutott 49 millió forint az MFB-től 2018-ban.

Célirányos menet



Az Orbán-kormány melletti demonstrációkat, a Békemeneteket szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítványának, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak (CÖKA) idén 25,4 millió forintot fizetett ki az MFB. A szerveződés 2020 októberben új Békemenetre készül. (A CÖF-nek 2017 vége óta a Szerencsejáték Zrt. és leányvállalata összesen 170 milliós támogatást, illetve szponzorációt nyújtottak, míg az állami energiavállalat, az MVM Zrt. 2016 őszén 508 milliós támogatásról döntött - összesítette a CÖF-ös támogatásokat a K-Monitor.)

Piaci alapon Az MFB honlapján közzétett kifizetési adatok szerint négy év alatt 101,7 millió forintot kapott a Portfolio.hu gazdasági lapot kiadó és üzleti konferenciákat is rendező NET Média Zrt. A kkv-hitelezési konferenciák egyik fő támogatója és partnere az MFB cégcsoport.

A minisztériumoknak és állami szervezeteknek sajtószemlét, valamint kutatásokat, elemzéseket végző Nézőpont Csoport Zrt. alapítványának, a Nézőpont Intézet Alapítványnak 36 millió forintot fizetett ki az MFB 2020-ban. A szervezet közhasznúsági jelentése szerint tavaly összesen 88,5 milliós, belföldi vállalatoktól kapott bevétele volt. A Nézőpont alapítványának célja, hogy „hozzájáruljon a közgondolkodás fejlesztéséhez” és kutatói ösztöndíjakat adjon fiataloknak. (A Nézőpont Csoport tulajdonosa Győri Tibor, aki a 2000-es években Fidesz-elnöki tanácsadó is volt, 2010 után miniszterelnöki tanácsadó, 2012-2014-ben miniszterelnökségi jogi ügyekért felelős államtitkár volt; 2015-ben Habony Árpáddal alapított közös médiavállalkozást.)

A Magyar Szemle Alapítványnak 2017-ben 6 milliót fizetett az MFB. Az évben a szervezetnek 47 millió, 2018-ban 50 millió, 2019-ben 75 millió, 2020-ban már 335 millió forint bevétele volt, amely néhány milliót leszámítva mind központi költségvetési támogatás. A Magyar Szemle Alapítvány alaptevékenysége - a közhasznúsági jelentése szerint - az „ismeretterjesztés, hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, határon túli magyarok kulturális örökség megóvása”. A szervezet adja ki kéthavonta a Magyar Szemle folyóiratot (amit térítésmentesen biztosít „közéleti szereplőknek, alapítványoknak, határon túli könyvtáraknak”), és a 2019-ben elindított, kétheti megjelenésű Országút kulturális-közéleti lapot.

Nem piaci alapon Az Országút című lap kiadására két évre (2019. november 30. és 2021. december 31. között) 683 millió forint központi költségvetési támogatást kapott a Magyar Szemle Alapítvány. (Ebből 2020-ban el is költöttek személyi kifizetésekre 60 milliót, dologi kiadásokra 232 milliót, míg felhalmozási kiadásokra 6 milliót.) A Magyar Szemle című lap kiadására 2020-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától 13 milliót, az állami milliárdokat költő Batthyány Lajos Alapítványtól 6,5 milliót, míg az OTP Banktól 10 millió forintot kaptak.

Munkaügyek

A Schmidt Mária Terror Háza-főigazgató családi cége által tulajdonolt K4A Lapkiadó Kft. is kapott 15-15 millió forintot 2017-ben és 2018-ban az MFB-től. A K4A adta ki a Figyelő című hetilapot 2018 november végéig, amikor is a lap a Fidesz-közeli Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz (KESMA) került több száz sajtótermékkel együtt. A K4A 2019-ben beolvadt a KESMA-hoz tartozó Mediaworks Hungary Zrt.-be. Az MFB 2019-ben és 2020-ban már a Mediaworksnek utalt összesen 21 millió forintot.

A ma már nem létező Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány 2016-ban 50 milliós támogatást kapott az MFB-től. Az évben összesen 200 milliós bevételük volt, 150 milliót a Miniszterelnöki Kabinetiroda utalt. A közhasznúsági jelentés szerint a szervezet a határon túli magyar nyelvű sajtótermékeket kívánta támogatni; a pénz nagyobb része romániai szervezetekhez került, kisebb része Szlovákiába. Az alapítvány kuratóriumában helyet kapott mások mellett Gajdics Ottó és Demeter Szilárd. 2015-ben még 460 millió forint érkezett az alapítványhoz, mind állami vállalatoktól (az évben az MFB 150 milliót, az MFB Invest Zrt. 50 milliót biztosított, továbbá 50-50 milliót adott a Paksi Atomerőmű Zrt., a Diákhitel Zrt., a NÚSZ Zrt., az MKK Zrt. és az RFH Zrt.)

És a hajó megy

Az MFB Fa Nándor hajóépítő cégét, a HT Hajó Innovációs Zrt.-t 2016-ban 35,5 millióval támogatta. (Fa a saját építésű hajójával 2016-2017-ben részt vett a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen, majd utána bejelentette a visszavonulását. A zrt.-nek 2016-ban még 119 milliós árbevétele volt, 2017-2018-ban csak pár milliós, azóta nulla forint.)

Egy balatoni, elektromos hajóknak szervezett verseny, a Zöldszalag regatta megrendezésére is jutott 6,3 millió forint MFB-támogatás 2020-ban. (A kenesei Balatonfői Yacht Club eseményét bőkezűen támogatták idén is állami vállalatok, az MVM Zrt., a Szerencsejáték Zrt. és az Antenna Hungária Zrt.)

Az MFB 5 millió Ft-nál nagyobb kifizetései (M Ft)

2021. I-II. n.é.

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF, CÖKA) 25,4 Szent Márton Gyermekmentő Kh. Alapítvány 47,8 Prima Primissima Alapítvány 46,0 2020

Mediaworks Hungary Zrt. (KESMA)

11,3 Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 10,0 Nézőpont Intézet Alapítvány 36,0 Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub Egyesület 40,0 Pressonline Kommunikációs Kft. 10,2 Zöldszalag Regatta 6,3 Szent Márton Gyermekmentő Kh. Alapítvány 20,0 2019

Mediaworks Hungary Zrt. (KESMA)

10,0 Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 10,0 Net Média Zrt. (Portfolio)

17,3 Szövetség a Nemzetért Alapítvány 10,0 2018

K4A Lapkiadó Kft. (2019-ben beolvadt a Mediaworksbe) 15,0 Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 10,0 Net Média Zrt. (Portfolio)

30,2 Kultúra 2008 Művészeti Szolgáltató Nkft. 10,0 FTC Icehockey Sportszolgáltató Kft. 13,0 FTC Kézilabdasport Nkft. 18,0 FTC Vízilabda Utánpótlás NKft. 18,0 2017

K4A Lapkiadó Kft. 15,0 Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 10,0 Net Média Zrt. (Portfolio)

21,5 Prima Primissima Alapítvány (junior) 69,0 Kultúra 2008 Nonprofit Kft. 15,0 Weiner-Szász Kamarazenekari Műhely Alapítvány 10,0 Enterprise Hungary Kft. 15,0 Magyar Szemle Alapítvány 6,0 Pressonline Kommunikációs Kft. 6,5 Budakeszi Vadaspark NKft. 7,0 2016

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alpítvány 5,0 Net Média Zrt. (Portfolio)

32,7 Prima Primissima Alapítvány 23,0 Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány 50,0 Rákóczi Szövetség 5,0 Symphonic Concert Management Kft. 25,0 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 6,1 Fesztiválakadémia Nkft. 6,0 HT Hajó Innovációs Zrt. 35,5 Szívünk Szerint Egészségesebben Alapítvány 9,4 Magyar Speciális Olimpia Szövetség 6,0 Weiner-Szász Kamarazenekari Műhely Alapítvány 10,0 Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. 6,5 Daganatok Sebészete Alapítvány 6,5 Szent Efrém Férfikar Alapítvány 6,5 Sport Event Olimpikonokért Kft. 10,0 Veszprémi Ünnepi Játékok Kft. 12,0 Forrás: mfb.hu

A zene az kell

Más művészekhez képest kiemelkedő figyelmet kap az állami vállalatok részéről Havasi Balázs zongoraművész: Symphonic Concert Management Kft. nevű cégét az MFB is támogatja évek óra, 2016-ban 25 millió forinttal, 2013-2015-ben pedig évente több mint 5 millió forinttal (ezekre az évekre nem adott meg pontos összeget az MFB, csak a támogatott cég nevét hozta nyilvánosságra). A Symphonic Concert tavaly decemberben a MFB-csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-től is segítséget kapott a járvány átvészeléséhez, 250 milliós tőkebefektetés érkezett, a futamidő 7 év. Havasi cége az elmúlt években összesen több mint 700 milliós támogatást kapott a külügyminisztériumtól, a külügy exportfejlesztési ügynökségétől, a Szerencsejáték Zrt.-től, a Magyar Turisztikai Ügynökségtől és az MNB Pallas alapítványától.

Az MFB 2016-ban hatmillió forinttal támogatta Kokas Katalin és Kelemen Barnabás komolyzenészek Fesztiválakadémia Nonprofit Kft.-jét. (A művészházaspár cége azóta szárnyal: az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019-ben 350 millió forint támogatásról döntött "mesterszalonjuk" kialakítására: egy tetőtéri lakás átalakítására és a programjuk kidolgozására, 2020-ban pedig 80 milliót ítélt meg egy Hubay hegedűverseny és mesterkurzus megrendezésére. A kft. beszámolója szerint 2020. december végén 417 millió forintjuk volt készpénzben, illetve bankbetétben. A társaság tevékenység szerinti árbevétele a 2019-es 11 millióról tavaly 3 millióra csökkent. A kft. főtevékenysége 2021-ben megváltozott: "konferencia, kereskedelmi bemutató szervezésről", azaz rendezvényszervezésről áttértek az ingatlan bérbeadásra és -üzemeltetésre - derül ki a Céginfo.hu adataiból.)

Zeusz fejéből pattant ki



Az MFB évek óta (2016 előtt is) támogatója a Szépművészeti Múzeum és intézményei programjainak finanszírozására létrehozott és a MúzeumCafé magazint is kiadó Kultúra 2008 Nonprofit Kft.-nek (feladata a múzeumi termek bérbe adása, a múzeumi boltok üzemeltetése, szponzorok felkutatása). Ennek - és még két másik, hasonló célú cégnek - a Szépművészeti Múzeum Pártoló Alapítvány a tulajdonosa, az alapítvány öttagú kuratóriumának tagja Baán László, a Szépművészeti és Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti főigazgatói is.

Az MFB támogatója - 2016-ban 23 millió, 2017-ben 69 millió, 2021-ben 46 millió forinttal - az egykor Demján Sándor által életre hívott Prima Primissima díjátadó alapítványának, a fiatal tudósok teljesítményét elismerő junior príma díjnak.

A főként rendezvényeket szervező Enterprise Hungary Nonprofit Kft. 15 milliót kapott 2017-ben az MFB-től. A cég kiemelt célja – a honlapja szerint - a startup utánpótlás katalizálása, a fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése. A kft. tulajdonosa a debreceni székhelyű Startup Campus Inkubator Zrt., amelynek egyik, az MFB-csoporthoz tartozó Hiventures Zrt.-vel közös inkubációs programja a Startup Campus University - ez az egyetemisták „innovatív vállalkozói ötleteinek felszínre kerülését” kívánja elősegíteni, tízhetes online inkubációval és egyéni tanácsadással. A program végén a legjobb csapatok 20 millió forintos kezdőbefektetést kaphatnak. Érdekesség, hogy a „2021-es program kihívása”, amelyre megoldásokat, ötleteket várnak a fiataloktól, az a magyar állam által tavaly megvásárolt trieszti kikötő, az Adria Port. „Olyan ötleteket várunk, amelyek például a big data, a blokklánc, a robotika, a mesterséges intelligencia, a felhő alapú és API megoldások, 5G-vel kapcsolatos újítások, az önvezető járművek és drónok, esetleg IoT vagy más okosmegoldások révén segítik a kikötői logisztika és intermodális szállítási szektor megújulását képzéssel” - áll a program rövid ismertetőjében.

Meseautó

A pr-kommunikációval foglalkozó Sport Event Olimpikonokért Kft. 2016. első negyedévben tízmilliós MFB-támogatást kapott. A 2015-ben alapított cég az évben - a beszámolója szerint - 32 Audi A3 limuzint adott át 32, a 2016-os riói olimpiára készülő sportolónak, hogy segítse a felkészülésüket. A vállalkozást az a Lehetőségautó Kft. alapította, és volt a közvetett tulajdonosa 2016 szeptemberéig, amely – a 24.hu korábbi cikke szerint – kizárólagos közvetítőként jár el a fogyatékkal élők állami támogatás felhasználásával megvalósított autóvásárlásainál. (A Lehetőségautó többségi tulajdonosa Sas Róbert, aki Garancsi István több cégénél is vezető tisztségviselő, köztük az online pénztárgépek adatforgalmát kizárólagosan biztosító Mobil Adat Kft.-nek.) A Sport Event Olimpikonokért Kft.-nek 2015-ben 32 milliós, 2016-ban 37 milliós forgalma volt; 2016 őszén tulajdonost váltott, a sora rosszra fordult: 2017-ben már csak kétmilliós egyéb bevétele volt. Azóta viszont nem adott le beszámolót, több végrehajtás indult ellene, 2020 áprilisa óta kényszertörlés alatt áll.