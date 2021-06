Az állami MVM megbízottja nem az energiaszolgáltatással, a fűtés- vagy áramszámlával kapcsolatban hívogatja telefonon az ügyfeleket, hanem magánbiztosítást ajánl azután, hogy felteszi a kérdést, Ön elégedetlen-e az állami egészségüggyel? Mert mindössze napi 30-120 forintért gyors egészségügyi szolgáltatáshoz juthat, amelynek díját a gáz- vagy a villanyszámlájával fizetheti be. Mivel már szerződéses kapcsolatban állnak energiaszolgáltatásra, telefonon is megköthető az egészségbiztosítás, havi 1000 vagy 3500 körüli forintért (vagy többért). - A meglepő ajánlatról ezúttal a Válasz Online írt friss cikkében.

Az állami vállalat honlapján is elérhető az MVM Biztosítás, amely többféle biztosítást kínál, több csomagba rendezve. Az MVM (azaz a cége, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) csoportos biztosításokat köt, ezek közül az egészségbiztosítás, valamint a számla- és balesetbiztosítások nyújtásában az MVM partnere a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

A CIG Pannónia legnagyobb tulajdonosa 2020 decembere óta a Mészáros Lőrinchez és Keszthelyi Erikhez köthető Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. A CIG Pannónia eddig is jelentős állami biztosítási megbízásokat kapott, most már az MVM, mint állami cég saját magánszemély partnereinek is ajánlja a Mészáros-biztosítót - hívja fel a figyelmet a Válasz Online. (Az MVM rengeteg embert ér el, több mint hatmillió lakossági és vállalati ügyfele van.)

Az MVM Vitál egészségbiztosítása hasonló a többi hazai magán-egészségbiztosításhoz: azt kínálja, amiben a magyar állami egészségügy gyenge, vagyis gyorsaságot és egy telefonon bármikor elérhető orvost. Emellett ott van csalogatóként az egymillió forintos évi CT, MR vagy PET-CT keret, vagyis az azonnal elérhető csúcs képalkotó diagnosztika, amelyre az állami egészségügyben várni kell - jegyzi meg a lap cikkében.

A Válasz Online megkérdezte az MVM-et többek közt arról, hogy hogyan választották ki a CIG Pannóniát és az energiaszolgáltatásra szerződött ügyfeleik telefonszámát milyen alapon használják biztosítási ügynökök, illetve ki telefonálgat az MVM megbízásából, de az állami vállalat eddig nem válaszolt a kérdésekre.