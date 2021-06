A jelenleg is zajló Európa-bajnokságon egyetlen ország vállalta, hogy a stadionjában teltházas meccseket tarthatnak: Magyarország. Az oltási kampány az Egyesült Királyság után itthon a legelőrehaladottabb, de a mérkőzésekre külföldi szurkolókat is beengednek, ami szakértők szerint kockázattal is járhat, például - ahogy a Telex megírta - a szlovák kormány megijedt, hogy a magyar–portugál meccs berobbanthatja az indiai variánst és egy újabb járványhullámot. A pozsonyi vezetés ezért minden meccslátogatónak ingyenes PCR-tesztet ajánlott fel.

Közben viszont az UEFA akár Budapestre a Puskás Ferenc Stadionba hozhatja a döntőt is: eredetileg a Wembleyben játszanák a két elődöntővel együtt a mérkőzést, de az Egyesült Királyságban meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket. Épp az indiai mutáns (delta variáns) gyors terjedése miatt léptek így, de az európai labdarúgó-szövetség szeretné, ha a VIP-vendégek karantén kötelezettség nélkül utazhatnának a meccsre - értesült a brit Times. Itthon elég a külföldi szurkolók belépéséhez, ha negatív tesztet mutatnak fel.

Van, aki viszont nem ért egyet azzal, hogy Magyarországon teltházas meccsek vannak és elengedték a legtöbb korlátozást: a 444 szúrta ki az AP tudósításában, hogy Angela Merkel német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján pénteken arról beszélt, hogy örömmel látta újra szurkolók ezreit Münchenben a lelátókon a német-francia meccsen, de azt is megjegyezte, hogy amikor teltházas meccseket lát más országokban, akkor erősen szkeptikus, hogy vajon ez-e megfelelő válasz a jelenlegi helyzetre.

Mivel egyedül az Orbán-kormány engedélyezett teltházas meccseket, egyértelmű, hogy Merkel kire célzott. A kancellár szerint "nem tehetünk úgy, mintha véget ért volna a járvány, továbbra is szükség van az óvatosságra." Felhívta a figyelmet arra, hogy Lisszabonban is milyen gyorsan megváltozott a helyzet. Ez is értelmezhető egy óvatos célzásnak, mert épp a Portugálokkal játszott Budapesten a Marco Rossi vezette magyar válogatott. Ráadásul a portugál helyzet azért is említendő, mert a liszaboni kormányt komoly bírálatok érték amiatt, mert sok nézőt engedett be a Sporting meccsére Lisszabonban és engedélyezte, hogy London helyett Portóban legyen a Bajnokok Ligája-döntője május végén. A Manchester City-Chelsea meccsre a városba érkező angol szurkolók hozzájárulhattak a delta variáns terjedéséhez, ami a város újbóli lezárásához vezetett.