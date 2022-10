Újabb fürdőkomplexum zár be, máshol csökken a medence hőmérséklete

Januárban bezár a nyíregyházi Aquarius fürdő, de a város más létesítményeiben is korlátozások jönnek. Közben Esztergomban is takarékossági intézkedéseket hoznak, csökkenti a városi fürdők medencéinek hőfokát és a levegőét is - írja a Termál Online.