Aki most igényelne H tarifát az elektromos fűtéshez, annak több átszerelési szabálynak is meg kell felelnie, és új villanyóraszekrényt is ki kell alakítania, ami csak az épület homlokzatára lehet felszerelni. A jóval olcsóbb H tarifa érdekében sokan a borsos ár ellenére is belevágnak az átalakításba.

Van, aki már 2-3 hónapja vár a villanyóraszekrényre. Nem tudjuk, mitévők legyünk, egyáltalán mikor lesz szekrény. Egy-két darab érkezik, de 10-20-an vagyunk regisztrált szerelők, és mindenkinek legalább 5-6 kellene – mondta Lesnyik Zoltán regisztrált villanyszerelő a csatornának.

A villanyóraszekrények magyarországi gyártója szerint hatalmasra nőtt a kereslet a termék iránt, mivel a drága gázfűtésről sokat elektromos fűtésre álltak át: rengetegen szereltetnek fel napelemet, hőszivattyút és klímaberendezést, ez pedig teljesen felborította a villamos piac igényeit.

Robotokat vásároltunk, üzemet építettünk, gépeket és szerszámokat, minden olyant amivel úgy gondoljuk, hogy viszonylag belátható időn belül meg tudjuk oldani ezt a problémát – számolt be Csatári László, a Csatári Plast Kft. tulajdonosa.