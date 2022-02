A boltos piac magához tért, de visszaköszönt a munkaerő hiánya is. Mindent be kell dobniuk a munkaerőért vívható küzdelemben, és az álláshirdetések tanúsítják, hogy már nem csak a jövedelmek, de a munkakörülmények is számítanak: rend, tisztaság és jó illat vár, nem kell békázni a boltban, imádod a pörgést és már kiskorodban is a pénztárgépet nyomkodtad.

A boltosok többsége még mindig csak versenyképes javadalmazást kínál, az elérhető jövedelmekről szemérmesen hallgatnak - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Most azonban a Spar robbantott nagyot, megadva az egyes munkakörökben elérhető jövedelmeket.

Egyre több a toborzó nap is, úgy látszik, ez is bejön, persze a magasabb bér mellett. Szinte kivétel nélkül szerepel az álláshirdetésekben, hogy ott bizony szabályosan bejelentik a dolgozókat - ezek szerint viszont lehet, hogy nem mindenütt.

A legrázósabb munkaerőhiányos terület a logisztika, raktár, szállítás.

A Sparnál egy teherkocsivezető

havonta átlagosan bruttó 730 ezer forintot is kereshet.

Így a többiek sem adhatják sokkal lejjebb.

A bérezésben területi különbségek is vannak egy-egy láncon belül, a Lidl bolti dolgozó belépő bruttó jövedelme Békéscsabán 342 ezer forint, de például Budapesten ennél jócskán több.

A magyar láncok is küszködnek, a CBA komissiózó munkakörben a dolgozók utolsó havi átlag nettó keresete 364 ezer forint volt, az elérhető kereset pedig akár nettó 500 ezer forint is lehet. A gépjárművezető bérezése nettó 350-400 ezer forint közötti.