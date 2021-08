Nincs ingyen ebéd - a webes vásárlások esetében ez annyit tesz, hogy érdemes gyanakodni, ha a legtöbb online kereskedőnél mondjuk 29 990 forintba kerülő terméket egy oldal 9900 forintért kínál.

Milyen trükköket vetnek be a webáruházak? Az egyik vevőcsalogató megoldás a trükköző webáruházakban, hogy egy-egy terméknél a megszabott akciós ár mellé odatesznek egy visszaszámlálót. Ez azt mutatja, hogy hány percig lesz még érvényben a webáruház által mindenféle vevőcsalogató jelzővel ellátott akciós ár. Például „szuperakciós ár”, „utolsó lehetőség, hogy ennyire olcsón megvehesd” és társaik.

Nem ritka az sem, hogy a rendelni tervezett áruról kiderül, hogy nincs raktáron, nemhogy Magyarországon, de még egy távolibb raktárban sem. Az élelmiszer-rendeléseknél előfordul, hogy egy-egy termék a sok közül tényleg nincs a raktárban, ezért a nagyobb boltláncok online boltjában be lehet jelölni, kér-e valaki esetleg helyettesítő terméket. Ha igen, akkor általában valami hasonló árú és minőségű terméket kézbesítenek. Ha nem, akkor ez a tétel kimarad a kosárból.

A megbízhatatlan webáruházakban azonban a „szerepeltetem a kínálatban, de majd azt mondom, hogy nincs raktáron” hozzáállás bevett megoldás. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy kínálnak egy adott, jellemzően elég vonzó árú terméket, amelyről vagy a rendelési folyamat végén, vagy a megrendelés után, vagy pedig rosszabb esetben a kiszállításkor derül ki, hogy nincs, nem volt raktáron. Helyette egy másik, esetenként drágább terméket ajánlanak fel – a különbözetet természetesen ki kell fizetnünk - vagy szállítanak ki.

Előfordulhat, hogy a webáruházban egy termék mellé nem a saját képét, hanem egy jóval drágább, márkás termék képét teszik fel. Természetesen úgy, hogy a márkanevet kitakarják, leszedik a képről. A gyanútlan vásárló megrendeli a „menőnek”, „trendinek” látszó terméket, majd a kiszállításkor szembesül vele, hogy egy a képen láthatónál rosszabb minőségű, gyengébb eszközt kapott. Itt nem is kérdés a megoldás, nem szabad átvenni a terméket.

Akadt például olyan vásárló, aki rendelt a járvány első hulláma alatt országosan és nemzetközi szinten is hiánycikknek számító kézfertőtlenítőt egy webáruházból, amiről kiderül, hogy a kiszállítás időpontjára a webáruház állítása szerint elfogyott. Cserébe drágábban, egy kis flakont vittek a vásárlóknak, amelyben szimplán csapvíz volt.

Az egyik legnépszerűbb webáruház is bepróbálkozott, GVH-eljárás lett a vége

Nemrég a magyar vásárlók körében az egyik legnépszerűbb, külföldi webáruház, a Wish próbálkozott pár trükkel, ami a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) is szemet szúrt. A magyar hatóság 2021. június 15-én eljárást indított a Wish webáruházat működtető cég ellen.

„A GVH gyanúja szerint bizonyos árak feltehetően valótlanok a piactéren, azaz a termékek az adott áron ténylegesen nem vásárolhatóak meg a platformon; egyes, jelentős kedvezménnyel kínált termékek eredeti árait pedig a webáruház korábban vélhetően sosem alkalmazta.

Szintén megtévesztőek lehetnek a visszaszámláló órával párosuló, néhány percig kedvezményt ígérő „azonnali ajánlatok” –a fogyasztókat sürgető határidő lejárta valószínűleg ugyanis semmilyen tényleges hatással nincs sem termék árára, sem az elérhetőségére. A vizsgálat emellett kitér egyes, hangsúlyosan megjelenő termékjellemzők megalapozottságára is (például kiemelten feltüntetett, magas karátszám az esetenként néhány száz forintos ékszereknél)” – közölte a GVH, s egyúttal jelezte, az eljárás megindítása nem jelenti azt, hogy a Wish jogsértést követett el, az eljárás a tények tisztázására és a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.