Ezentúl nemcsak a zöldségekhez, gyümölcsökhöz és pékárukhoz találnak a vásárlók az Auchan áruházaiban környezetkímélő csomagolóeszközöket az egyszer használatos műanyag zacskók helyett, hanem februártól a halak és húsok csomagolásánál is - adta hírül a társaság.

Ezek ugyanis a következő élelmiszercsoportok, amelyek februártól olyan, 100 százalékban növényi alapanyagokból készülő csomagolásba kerülnek, amelyek lebomlók, illetve iparilag és házilag is komposztálhatók. Továbbá a cég által forgalmazott darabolt sajtok csomagolása esetében is változás következik be, ezentúl 100 százalékban papírból készült tálcán lehet azokat hazavinni.

Ezekkel a környezetbarát csomagolóeszközökkel vásárlóinkat szeretnénk környezettudatos magatartásra ösztönözni és edukálni is ezen a területen – mondta Varga-Futó Ildikó, az Auchan kommunikációs és CSR igazgatója.

A vállalat arra kéri vásárlóit, hogy a hentes- és a halpulton újonnan bevezetett csomagolóeszközöket a kommunális, míg a papírtálcát a papír hulladékok közé dobják.