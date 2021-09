Az idei első félévben 75 ezer új autót adtak el Magyarországon, ami 11 százalékkal több, mint 2020 első felében, de elmarad a járvány előtti időszak mennyiségétől - írja a Népszava. A KSH adatai szerint az árak több mint 20 százalékkal emelkedtek. Az drágulásért a pandémia miatt szétszakadozott szállítási láncok, az emelkedő nyersanyagárak tehetők felelőssé, mint például az acélé, amely két év alatt majdnem megkétszereződött.

A hazai autópiacot a gyenge forint is sújtja. Súlyosbítja a helyzetet a nyersanyaghiány: nincs elegendő műanyag granulátum, félvezető - mondta a Népszavának Gablini Gábor, a Gépjármű-márkakereskedők Országos Szövetségének (GÉMOSZ) elnöke. Megdobta az autóárakat az uniós környezetvédelmi szabályozás is. Jelenleg 90 gramm/kilométer a szén-dioxid-kibocsátás megengedett maximuma az új autóknál.

Ezt 2025-ig 75, 2030-ra pedig 45 gramm/kilométerre kell mérsékelni. A piac átalakul, az árérzékeny magyar vevők a kisautók helyett az azoknál nagyságrendekkel nem drágább alsó középkategóriás autókat választják családi autónak.

A szállítási anomáliák miatt jó néhány márka több modelljére is 6-8-10 hónapot is várni kell, de előfordul 12 hónapos határidő is, amire régóta nem volt példa. Igaz, arra sem, hogy a márkakereskedések év közben áremelésre kényszerüljenek a forint gyengülése és egyéb okok miatt. Szakértők szerint az autópiacok 2023. tavaszára stabilizálódhatnak.