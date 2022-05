Szó sincs arról, hogy megbénítja az abroncskereskedelmet az alapanyaghiány, amely az orosz–ukrán háború miatt sújtja a gumiipart - írja a Világgazdaság. Egyrészt a kereskedők jelentős készleteket halmoztak fel, másrészt a gyártók új beszerzési csatornák kiépítésébe kezdtek.

A gumiabroncs-kereskedők által megvásárolt, személyautókra való abroncsok tekintetében az idei nyári mennyiség megegyezik a tavalyival – mondta a napilapnak Pollák Péter, az Abroncs Kereskedőház (AKH) vezérigazgató-helyettese. Tovább tart a négy évszakos abroncsok eladási növekedésének trendje, a bővülés üteme éves alapon a 30-40 százalékot is eléri. Pollák Péter szerint ez oda vezethet, hogy a mostani 10 százalék körüli piaci részesedéssel szemben akár egészen 15-20 százalékig is felkúszhat a részarányuk.

A téli abroncsok piaca is lendületet vett beszerzési oldalon. A kereskedők arra számítanak, hogy hiány lesz, aki csak teheti, a rémhírek hallatán beraktároz, ami épp az ellenkezőjéhez, túlkínálathoz vezethet, hiszen a piaci szereplők eleve jobb évre számítottak. Ugyanakkor az abroncsok árában 24–35 százalék közötti a drágulás várható a következő szezonra. Ez azt jelenti, hogy amikor meg kell finanszírozni a téli készletet, annak ugyanígy 24–35 százalékkal nagyobb a cash flow igénye.

Bár egyre többen azt sugallják, Mermer Roland, az AKH beszerzési igazgatója szerint az orosz–ukrán háború miatt kieső alapanyag-beszerzés nincs azonnali, bénító hatással az iparágra. A gumigyártáshoz szükséges összetevők Kínában is fellelhetők nagy mennyiségben, amely messzebb van, bizonyos esetekben pedig protekcionista vámok is védik ezeket a termékeket. Hallani olyan elképzelésekről, kísérletekről is, hogy az embargót kijátszva az Oroszországból származó alapanyagok egy harmadik ország forgalmazásában jussanak el az EU-ba.