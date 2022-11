A Magyar Közlönyben megjelent rendelettel a kormány a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló katatörvényt módosítja két ponton.

Elsőként keddi hatállyal kimondja, hogy a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó nem magánszemélytől, hanem kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt. Most is kivételezettek a taxis személyszállítók, rájuk nem vonatkozik ez a szabály.

A jövő év első napjától pedig megszűnik a kisadózói adóalanyiság annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a kisadózó nem minősül főfoglalkozású kisadózónak. A kisadózó ezt a tényt a tárgyhónapot követő 15 napon belül köteles bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. Az állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a kisadózói adóalanyiság megszűnését abban az esetben is, ha a kisadózó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.