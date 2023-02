Horgászbot, babakocsi, ütvefúró – többek között ezeket is felejtették már a Share Now autómegosztó vállalat magyarországi járműveiben a felhasználók – nyilatkozta a Napi.hu-nak Koralewsky Márk, a Share Now magyarországi üzemeltetését biztosító Wallis Autómegosztó Zrt. szolgáltatásfejlesztési igazgatója.

Az autómegosztó szolgáltatások – ilyet Magyarországon jelenleg három cég, a GreenGo, a MOL és a Share Now kínál – lényege, hogy kauciók és komolyabb adminisztrációs procedúrák nélkül, egyszeri regisztráció után, egy applikáció segítségével bérelhetnek autót az ügyfelek. A hozzájuk legközelebb eső szabad járgányra lecsaphatnak, amelyet aztán az úticéljuknál leparkolnak, átengedve azt más felhasználóknak – optimális esetben gazdátlanná vált ütvefúró nélkül.

A parkolás kapcsán egyébként még számos probléma megoldásra vár. „Komoly nehézséget okoznak például a felhasználóknak a belvárosi kerületekben az utóbbi időszakban létrehozott, kizárólag lakossági engedéllyel használható közterületi parkolók. A kerületek a megosztott autók számára sem engedélyezik ezeken a kijelölt szakaszokon a parkolást, ezáltal megnehezítve azon kerületi lakosok hétköznapjait is, akik saját autó fenntartása helyett a fenntarthatóbb, megosztott autózást vennék igénybe, hiszen nekik így sokkal nehezebb leparkolni a saját lakhelyükön” – mondta Koralewsky Márk.

A dedikált carsharing parkolók kialakítása – akár a lakossági parkolóövezetes zónákban is – sokat lendíthetne a szolgáltatás terjedésén – fogalmazott Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke –, különösen a belvárosi, nehezen parkolható területeken. Több nyugat-európai nagyvárosban már megtörtént a dedikált parkolóhelyek kialakítása, ami elősegíti, hogy a felhasználók gyorsan és egyszerűen váltsanak az egyes közlekedési módok között, például carsharingről közösségi közlekedésre vagy fordítva. Egy-egy példa egyébként már budapesti pontokon is van erre, de még közel sem annyi, ahányra valójában szükség lenne.

Egyre népszerűbb magán és üzleti körökben is

Tapasztalataink szerint a felhasználók és utazások száma folyamatosan nő, egyre többen ismerik fel a carsharing előnyeit és váltanak saját autóról megosztott mobilitásra

– nyilatkozta Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke a Napi.hu-nak.

A bővülés nemcsak a magán, hanem az üzleti felhasználók számában is látszik, a cégek ugyanis felismerték benne az ideális költségcsökkentési eszközt, ami az aktuális inflációs szint és az egyre magasabb kiadások, fenntartási költségek mellett nem elhanyagolható szempont. Ahogy az is elősegítette az autómegosztás terjedését, hogy már járulékmentes béren kívüli juttatásként is adhatják ezt a vállalatok munkavállalóiknak – mondta a Napi.hu-nak Ádám Boglárka, a GreenGo Car Europe Zrt. vezérigazgatója.

Az új autók, parkolás, az üzemanyag és a hitelkamatok drasztikus drágulása mind az autómegosztás mellett szóló érvek a saját autó fenntartásával szemben – mondta Pukler Gábor. Kiemelte, a szövetség szakértői szerint, annak, aki kevesebb mint évi 5-10 ezer kilométert tesz meg autóval, egyértelműen megéri inkább megosztott autóval közlekedni saját helyett. Így ugyanis nem kell finanszíroznunk az autót, nem kell szervizelni, tankolni, parkolójegyet váltani, ahogy biztosítást sem kell fizetniük.

A magántulajdonú autók a Jövő Mobilitása Szövetség szerint átlagosan az idejük 96 százalékában állnak, ennek köszönhetően egy megosztott autó akár tíz saját tulajdonú autót is kiválthat városi környezetben.

Ez komoly forgalomcsillapítási potenciált, felszabaduló parkolóhelyeket és fenntarthatósági előnyöket jelent, támogatva ezzel egy zöldebb közlekedési modell kialakulását.