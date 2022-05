A portál szerint a koncesszor 35 év alatt körülbelül 5500 milliárd forint bevétellel számolhat, a fenntartás és az új utak építése pedig 3850 milliárd forintot emészt majd fel. Nagyságrendileg 30 százalékos profittal számolhat a sztrádakoncessziót elnyerő Mészáros-Szíjj páros, ami mai áron évi 46 milliárd forint.

A 14,4 milliárd euró értékű megbízás az OpenTender kimutatása szerint a legnagyobb összegű magyar közbeszerzés 2010 óta. Sőt, Európában sem találtunk sok ilyen nagy összegű közbeszerzést: 2010 óta a magyar sztrádakoncessziónál csupán öt nagyobb értékű tenderben hirdettek nyertest az Európai Unió hivatalos közbeszerzési lapjában.

Kapcsolódó A Themis vezette konzorcium nyerte meg 35 évre az autópályák kezelését

Titok, kik a valódi tulajdonosok

Ráadásul igazából elég keveset tudunk majd arról, hogy ennek a hatalmas üzletnek a haszna kit gazdagít a jövőben. Rogán Antal bár megerősítette, hogy Mészáros és Szíjj áll a nyertes magántőkealapok mögött, a későbbi esetleges tulajdonosváltozásokról azonban nem fogunk értesülni, ha az érintettek ezt nem akarják - jegyzi meg a G7.

A nyertes Themis Magántőkealap konzorciumi társai a KonzumPE Magántőkealap, az Opus Bridge Magántőkealap, az Opus New Way Magántőkealap, a Cornus Magántőkealap, Vesta Magántőkealap és Via Magántőkealap.

M5, M6



A ppp-s M5-ös és M6-os üzemeltetők árbevételük 13 százalékát tette ki az adózott eredmény, ennek akár a duplája is lehet a fideszes sztrádakoncesszió nyerteseinek profitja - írja a lap.

nem csak ebben lehet rekorder a NER-es sztrádbiznisz: Európában magántulajdonú, koncessziós autópálya-társaság is alig lesz ennél nagyobb. Csupán a APRR nevű francia társaság 1875 kilométeres hálózatával és az Autostrade per l’Italia S.p.A. Olaszországban 2854 kilométeres hálózatával.

Hamarosan azonban európai csúcsra törhet a felcsúti gázszerelő és a tiszakécskei útépítő vállalkozó: ha az opciókat is elnyerik, akkor már a francia második helyezettet meg is előzik. Az olasz sztrádaüzemeltető állami felvásárlását pedig már jóváhagyta a 88 százalékos tulajdonos.