A cég fejenként nettó 200 ezer forintos összeget július végén fizette ki a dolgozóknak . idézi a baon.hu megyei hírportál az Axiál közleményét.

„Miközben enyhülni látszott a Covid közvetlen és közvetett hatásainak szorítása, sajnos újabb, tőlünk független történések következményeivel, az orosz-ukrán konfliktus hatásaival is szembesültünk. Tisztában vagyunk vele, hogy a nehézségekkel nemcsak a vállalatoknak, hanem a családoknak is szembe kell nézniük. Mi mindig is az embert tartottuk a legfontosabbnak, ezért úgy döntöttünk, hogy a cég támogatást nyújt a kollegáknak nettó 200.000,- forint összegben.



Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük a cégcsoport stabilitását és a munkahelyek biztonságát, reméljük, hogy mindannyiunk élete előbb-utóbb visszatérhet a normál kerékvágásba.”