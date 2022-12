Nagy a baj: egy forintra drágul egy szem kukorica

Mérföldkőhöz érkezett a hazai mezőgazdaság, jelenleg ugyanis egy szem kukorica vetőmag már egy forintnál is többe kerül. Ez is közvetlenül utal arra, hogy komolyan figyelni kell a termelékenységre, a költségekre. Szükség van képzett agrárgépészekre is – többek között erről, a mezőgazdasági ágazatban lévő kihívásokról, az utánpótlás képzéséről és a munkavállalók értékéről beszélt Harsányi Zsolt tulajdonos-ügyvezető az AXIÁL Kft. bajai központjában tartott sajtóeseményen.