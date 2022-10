Az előzetes közzététel nélküli koncesszió eredményét az ajánlatkérő Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. A zárt közbeszerzés indoka kizárólagos jog létezése.

A József nádor téri mélygarázs koncessziója parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatásra irányul.

A Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területén belül található József nádor tér alatti műtárgy bruttó szintterülete mintegy 17 377 négyzetméter. Ezen kívül a szellőző műtárgy a József nádor tér 8. szám alatti ingatlanon található. A mélygarázs a József Attila utcán keresztül közelíthető meg, illetve hagyható el.

A mélygarázs 525 férőhelyes, 3 parkolószintes kialakítású. A garázs alaprajzi kialakítását a be- és kihajtórámpák helyzete és a 2,5 méter földtakarás határozta meg. A földtakarásban kialakított „0” szinten helyezték el a felügyeleti helyiségeket - a beléptető-rendszerrel együtt -, valamint a mélygarázs vendégeit is kiszolgáló nyilvános WC-t.

A garázson belül a szintek közötti gépjármű közlekedést a garázs hosszoldalán elhelyezett egyirányú rámpák biztosítják a fogadószinttől lefelé, illetve fel a fogadószintre. A gépkocsik a -1; -2; -3. szinteken tárolhatók. A garázs -1. szintjén kézi autómosót telepítettek. A személyforgalom részére 3, felszínre felvezető lépcsőház került kialakításra.

A nyertes ajánlattevőnek teljesk örűen el kell látnia a mélygarázzsal összefüggő üzemeltetési, diszpécseri, gondnoki, karbantartási, javítási, takarítási feladatokat, az e feladataihoz kapcsolódó szabályozási feladatokat, valamint a felújítási, fejlesztési feladatokat is a koncessziós beszerzési eljárásban közölt végleges feltételeknek megfelelően.

A nyertes ajánlattevő koncessziós díj fizetésére köteles, a parkoltatásból származó jegy- és bérletbevétel a nyertes ajánlattevőt illeti meg. További részletek a szerződésben és a dokumentációban találhatók.

A közleményből annyi azonban kiderül, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata - mint földtulajdonos - és az OTP Zrt. 2006. szept 27. napján szerződést kötött. A megállapodás értelmében az OTP Zrt. jogosult a földfelszín alatt mélygarázst építeni, azt üzemeltetni, arra tulajdonjogát bejegyeztetni. A megállapodás alapján a mélygarázs és a felszíni földterület (közterület) tulajdonjoga elkülönül egymástól. Az önkormányzat kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a befektető a mélygarázs-ingatlan tulajdonjogát megszerezze, tehát a befektető és az önkormányzat között ún. osztott tulajdon jött létre.

A koncessziós törvény 2018 decemberi módosítása kötelezővé tette az önkormányzatnak egy koncessziós szerződés kiírását. A befektetőt viszont kizárólagos jog illeti meg a mélygarázsra, miután az a tulajdonos és a birtokos is. A befektető a - megfelelő szerződéses jogcímen alapuló - jogos birtokról nem mond le, a mélygarázs jogszerű birtokosának és a hosszú távú üzemeltetési jog kedvezményezettjének tekinti magát. Amennyiben nyílt közbeszerzést írna ki az önkormányzat az üzemeltetési koncesszióra, ezzel a jogos birtokos birtokhoz való jogát sérthetné. A már említett birtoklás és tulajdonjog megalapozhat műszaki-technikai sajátosságot is. A tényállapot miatt a szerződés szerinti feladatokat objektíve nem képes más teljesíteni. Tehát az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva a beszerzési igényének kielégítésére, mint a jelenlegi birtokos felkérése ajánlattételre. A jogos birtoklás tényéből - mint kizárólagos jogosítványból - következően teljesülhetnek a hirdetmény nélküli eljárás további feltételei is, mivel az üzemeltetés joga a birtokostól szerezhető meg.

A közlemény megjegyzi, hogy az OTP Zrt. és a befektető fogalma azonos az OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zrt.-vel, mint ajánlattételre felkért ajánlattevővel. Az utóbbival szeptember 15-én kötött szerződést az ajánlatkérő. A nyertes alvállalkozó bevonásával végzi majd a mélygarázzsal összefüggő üzemeltetési, diszpécseri, gondnoki, karbantartási, javítási, takarítási feladatok, továbbá az e feladatokhoz kapcsolódó szabályozási feladatokat is.

A Céginfo.hu adatai szerint az OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosa az OTP Bank Nyrt. és a Bank Center No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft. Mindkettő a Budapest Nádor u. 16. szám alá van bejegyezve.