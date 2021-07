A Gránit Banknál online is igényelhető a babaváró hitel, ez rendkívül kényelmes, és közrejátszik abban, hogy a banknál 2021 január és június között 120 százalékkal nőtt a folyósított babaváró hitelek összege 2020 hasonló időszakához viszonyítva, miközben az MNB által közzétett szektorszintű adatok szerint a babaváró hitelszerződések összege az idei első öt hónapban mintegy 10 százalékkal alatta marad a tavalyi év hasonló időszakában mért összegnek.

„Letisztult felületen érthető és kellő mennyiségű információt elolvasva egyetlen kérdésünk sem maradt megválaszolatlan, egy pillanatig nem éreztük a személyes jelenlét hiányát.” – számolt be a közösségi médiában egy babaváró kölcsönt felvett fiatal pár, akik kifejezetten a 100 százalékos online ügyintézés miatt választották a Gránit Bankot. A banknál egészen a kezdetektől egy könnyen kezelhető online kalkulátor segíti az igényelhető hitelösszeg kiszámítását, 2020-ban pedig már digitális ügyfélfiókban lehetett kezelni a kölcsönkérelemhez szükséges összes dokumentumot, 2021 február végétől pedig a szerződéskötéshez sem kell kimozdulni otthonról, a hitelszerződést alá lehet írni a Gránit VideóBankban az ügyintézővel folytatott videóchat keretében.

A teljesen digitális, összesen 5 lépésből álló hiteligénylési folyamatot gyorsan megkedvelték, bevezetése után több mint kétszeresére nőtt a digitális ügyfélfiókban regisztráló igénylők száma. Folyamatosan nőtt azok aránya is, akik a hitelszerződést fizikai megjelenés nélküli, digitális csatornán írták alá: júniusra elérte az összes igénylő 98 százalékát. A teljesen online hiteligénylés keretében VideóBankon keresztül meg lehet nyitni a hitelösszeg folyósításához szükséges lakossági folyószámlát is, amihez csak a személyes iratokra van szükség. Az egyszerű online ügyintézéshez a júliusban beadott és legkésőbb augusztusban folyósított babaváró hitelek esetében összesen 100 ezer forint jóváírás is párosul a feltételeket teljesítő igénylőknek.

A babaváró hitelt a Gránit Banknál igénylő fiatal párok többsége lakáscélra – vásárlásra vagy felújításra – kívánta felhasználni, míg negyedük biztonsági tartalékként vagy hitelkiváltás céljából vette fel.