Idén lesz Balaton Sound, Martin Garrix és Marshmello is a fellép

Két év szünet után, idén tizennegyedik alkalommal rendezik meg a Balaton Soundot. A szervezők első körben huszonnégy előadó nevét jelentették be. Mások mellett Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Timmy Trumpet és Alesso is fellép Zamárdiban - adta hírül az MTI.