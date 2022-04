Két kisebb bank már akciózik a betétekkel, egy pedig meglehetősen agresszívan ráugrott a Sberbank károsultjaira, a bankok többsége viszont egyelőre fütyül Virág Barnabásra, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökére, és továbbra is nulla százalék körüli lekötött betéteket kínál a megtakarító ügyfeleinek. Bankbetét nem kell a hitelintézeteknek, némelyik úgy eldugta már a honlapján az ajánlatokat, hogy alig lehet azokat megtalálni.

Ha mégis előkerülnek, akkor sincs sok köszönet bennük. A Raiffeisennél és a Budapest Bankkal most egyesült MKB-nál például a lekötésekre mindössze 0,01 százalékot fizetnek. Az Unicreditnél az "akciós" három hónapos lekötés kamata 0,1 százalék, amúgy 0,01 százalékos ott is a betéti kamat. Az Ersténél 0,1 százalékos, az OTP-nél szintén ekkora kamatot kínálnak. Igaz, az OTP-nek van most egy akciója is kisebb betétekre. 500 ezer és 5 millió forint közötti összeget lehet lekötni a banknál 12 hónapra maximum 2,5 százalékos éves kamat mellett, amelynek a feltétele a jövedelem-átutalás mellett egy állandó értékpapír-vásárlási megbízás is.

A CIB Bank szintén értékpapír-vásárláshoz köti a magasabb kamatot, egyébként 0,03 százalékot fizet csak a lekötésekre. Ha viszont egy kiemelt számlával rendelkező vagy privátbanki ügyfél kétszer annyi pénzért vásárol a meghatározott alapokból, akkor három hónapra akár 6 százalékos kamatot is kaphat a betétjére maximum 5 millió forintig. Az átlagos ügyfélkör 5 százalékos kamatot kaphat hasonló feltételek mellett. Van még a banknak három- és ötéves betéti akciója is, de ezek is csupán 1,5, illetve 1 százalékot kamatoznak évente. A K&H a mezei ügyfeleknek 0,01 százalékos kamatot fizet, néhány ifjúsági számlán ennél kicsit magasabb, 0,15 százalékos is lehet a kamat, az úgynevezett 4000+ számlacsomagban (ez valószínűleg a dolgozói számlacsomag fedőneve a banknál) viszont 1,15 százalékos a látra szóló kamat.

A Takarék lecsapott a sberbankosokra

A Sberbank csődje után közreműködő bankként a Takarékbankot bízta meg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a betétesek kifizetésével. Mintegy 62 ezer betétest érintett a bankcsőd, közülük azok, akiknek 2,5 millió forint fölötti megtakarítással rendelkező magánszemélyek és a cégek, valamint a külföldiek kártalanítása a Takarékbankon keresztül történik. A kisebb követeléssel rendelkező magánszemélyeket a Magyar Postán keresztül fizeti ki az OBA.

A Takarékbank ugyan a meglévő ügyfélkörnek csupán 0,01-0,15 százalék körüli kamatot kínál a lekötésekre, de a kártalanítási számlával rendelkező egykori sberbankosoknak, ha hűséget fogadnak, és három hónapra lekötik a betétjüket, 4 százalékos kamatot is megad, hat hónapos lekötésnél pedig már 4,5 százalékos az akciós bónusz.

Átlagos ügyfélnek ilyen magas kamatokat csak a kisbankok adnak. A Magnet például valóban az MNB alapkamatához igazítja a betétek kamatát is. Többféle akciós betéte is kínál, az új forrásokra, aktív bankkártya-használat és mobilbank használata mellett akár a jegybanki alapkamatot, ami most 4,4 százalék, is kifizeti. A limit is elég magas, 100 millió forintos betétekre is megadja a hitelintézet ezt a bónuszt. Hároméves lekötést kell ehhez vállalni, és az első három hónapra jár ez a kamat, azután csökken fél százalékponttal, de végig az alapkamathoz igazodik majd.

A Gránit Banknál szintén elérhető 4 százalék fölötti kamatú betét. A feltételek hasonlóak: új forrásra, mobil applikáció használata és aktív számlahasználat mellett jár a 4,25 százalékos kamat három hónapos lekötés esetén. 12 hónapra is van akciós betét, 3,75 százalékos kamattal platinakártyás, aktív ügyfelek számára, emellett egy 24 hónapos sávos kamatozású akciós betétet kínál még a bank szintén az aktív ügyfeleknek. Megfelelő mennyiségű bankkártyás vásárlással 4,45 százalékig tornázható fel a kamat. Az Apple Pay és Gránit Pay használóknak pedig 2,8 százalékos betétlekötést ajánl a hitelintézet 3 hónapra.

Egymásnak ennél többet fizetnek

Ezek a kamatok sem robbantják fel valószínűleg a lakossági megtakarítási piacot. Az állampapírokkal a bankbetétekéhez hasonló minimális kockázat mellett a kisbefektetők ennél jóval magasabb kamatot érthetnek el. A három hónapos diszkontkincstárjegyek referenciahozama már 5,7 százalék körül van, az egyéves állampapíroké 6 százalék fölött, az ötéves kötvényé 7 százalék fölött jár. Ezek a klasszikus állampapírok nem csak az intézmények, de a lakosság számára is elérhetők. A kizárólag lakossági körben forgalmazott állampapírok kamata is bőven magasabb a betétekénél, az Egyéves Magyar Állampapír 4,25 százalékot fizet, a mostanában legkedveltebb hatéves Prémium Magyar Állampapír pedig az infláció fölött 1,5 százalékos hozammal kecsegtet, aktuális kamata 6,6 százalékos.

A bankok lekötött betétajánlatai évekkel ezelőtt általában a bankközi kamatokkal voltak egy szinten, hasonló feltételekkel vontak be forrást a hitelintézetek a lakosságtól, mint egymástól. A bankközi kamatláb (bubor) és a betétkamatok között nem volt nagy különbség. A legutolsó kamatemelési ciklusban azonban az olló szélesre nyílt a két érték között. A bubor folyamatosan emelkedik, a lakossági betétkamatok pedig a legtöbb banknál ott maradtak nulla környékén (negatív nem lehet a kamat a jogszabályok szerint). A három hónapos bubor, amelyen a bankok elvileg egymásnak hiteleznek, 6,6 százalékon áll, a hat hónapos már majdnem 7, a 12 hónapos pedig 7,27 százalék.