Július elején fokozatosan visszatérnek az irodába az Erste Bank dolgozói. A pandémiás időszak alatt a pénzintézet munkatársainak többsége, a központi feladatokat ellátó dolgozók közel 90 százaléka távolról látta el feladatát. Tavaly március óta nem volt kötelező az irodai munkavégzés, májustól már viszont azok, akik szerettek volna, elkezdhettek bejárni, de csak heti váltásban: a biztonság érdekében minden csapatot kettéosztottak, így egyes heteken a dolgozóknak csak az egyik vagy a másik fele lehetett az irodában.

Idén júliustól a rotáció megmarad, ám az irodai héten már kötelező lesz három napot bent tölteni. Szeptembertől pedig, ha a vírushelyzet lehetővé teszi, az Erste visszaáll a normális munkarendbe, de teljesen új alapokon.

QP | Quality Placement

„Az elmúlt több mint egy évben alapvetően megváltozott a munkavállalók és a munkaadók home office-ról alkotott véleménye. Bizonyos munkakörökben ma már szinte elvárás az otthoni munkavégzés lehetőségének biztosítása, miközben erre korábban nem volt ekkora igény” – mondja Mihók Krisztina, az Erste Bank HR vezetője.

Problémamentes a home office

A pénzintézet munkatársainak körében végzett felméréseiből is kiderül: soha nem látták még ennyire problémamentesnek a dolgozók a home office-t, mint most. A bank hatodik alkalommal mérte fel kollégáinak elégedettségét. Amíg tavaly áprilisban, a pandémiás időszak elején a válaszadók csupán 34 százaléka érezte teljesen komfortosnak magát az otthoni munkavégzéssel, addig a legutóbbi felmérésben már 84 százalékuk nyilatkozott így.

Azok aránya, akiknek semmilyen problémát nem okoz a távoli munkavégzés, 69 százalékra emelkedett, miközben a válaszadók 89 százaléka nyilatkozott úgy, hogy éppolyan hatékony a munkája elvégzésében otthon, mint amennyire az irodában. Az Erste dolgozóinak 80 százaléka gondolja úgy, hogy minden információt megkap a távoli munkavégzés idején is. A bank távolról dolgozó munkatársainak 85 százaléka értett egyet teljesen azzal az állítással, hogy a vezetőjével ugyanúgy tud együttműködni a pandémiás helyzetben, mint korábban, míg a válaszadók immáron 94 százaléka gondolja úgy, hogy még két hónapon át, vagy ennél tovább is képes lenne túlnyomó részben otthonról dolgozni. A problémák között első helyre került a kollégák hiánya: a válaszadók 23 százaléka említette ezt, míg a vezetők között ez még inkább jelen van: 44 százalék nyilatkozott így.

Fele bent, fele otthon

A felmérések sorozatában a mostani alkalommal sok kolléga a szabad szöveges részeknél kifejezte igényét a home office hosszú távú megőrzése mellett – tette hozzá Mihók Krisztina, hangsúlyozva: a változó igényeket felismerve az Erste már tavaly nyár óta készül arra, hogy a normál működését is új alapokra helyezze. A tavaly kidolgozott „new ways of working” modellben a bank azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges, a maximális szintre emeli a home office arányát, ami azt jelenti, hogy a dolgozóknak havi átlagban munkaidejük 50 százalékát kell majd az irodában tölteni.

„Dolgozunk az ennél magasabb arányú otthoni munkavégzés feltételeinek megteremtésén. A magyar szabályok szerint már távmunkának minősülő foglalkoztatás keretrendszerének kidolgozására azért van szükség, mert arra más, sokkal szigorúbb jogi és munkavédelmi szabályok vonatkoznak” – fejtette ki az Erste HR vezetője. Leszögezte: a bank rugalmas munkaidő beosztást is bevezet: ahol erre lehetőség van, a dolgozók reggel 7 és este 8 óra között szervezhetik a saját napi munkaóráikat –értekezletet ugyanakkor továbbra is csak reggel 8 és este 5 óra közé lehet szervezni.

Az Erste az irodaházát is felkészítette az új típusú munkavégzésre. Az épület tárgyalóinak több mint 60 százaléka már most is alkalmas hibrid értekezletek megtartására, ám szeptemberre mindet felszerelik megfelelő rendszerrel, közel 50 százalékot nem csak hang, hanem videókép továbbítására alkalmas eszközökkel is ellátják.