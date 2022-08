Bő hónapja, június vége előtt még 5,9 százalék volt a jegybanki alapkamat, ami mostanra 10,75 százalékra nőtt, és hasonló utat járt be az irányadó egyhetes jegybanki betét kamata is.

A rövid idő alatt három lépésben drasztikusan megemelt jegybanki kamatok magukkal húzták a pénzpiaci referenciakamatokat is, amelyek meghatározzák a bankok hitelajánlatait. A pénzintézetek is több hullámban, eltérő időpontokban és mértékben drágították a hiteleiket - derül ki a Bank360.hu friss körképéből.

Hetente változtatnak a bankok

A korábban szokásos, hó eleji emelések helyett már hetente változtatnak a bankok, amelyek egymás árazását is figyelik, hiszen ilyen kamatokkal már egyre nehezebb hitelt értékesíteni. Augusztus elsejével is több nagybank lépett. Az emelések ugyan jellemzően visszafogottnak tűnnek a jegybankéhoz képest, de a sorozatos drágítások nyomán jelzáloghitelhez egyre nehezebb 8 százalékos teljes hiteldíjmutató (thm) alatt hozzájutni.

A jellemzően eleve 10 százalék fölötti THM-eken kínált személyi kölcsönöknél kisebb volt a bankok reakciója az elmúlt bő egy hónapban, de a már eddig is magas kamatok miatt itt nagyobb a bankok mozgástere. A több hullámban végrehajtott emelések után azért már itt is jellemzően 14 százalék körüli THM-eknél kezdődnek az ajánlatok, és elmennek 20 százalék fölé is. A kínálatot összehasonlítva azonban elvétve azért még találni néhány 10 százalék körül kínált személyi kölcsönt.

Ezek a friss emelések



Augusztustól az alábbi kamatemeléseket hajtották végre a nagyobb bankok a Bank360.hu összegzése szerint:

Az Erste Bank a lakáshitelek kamatán emelt, 0,05-0,65 százalékpont közötti mértékben. Az Erste Banknál így egy 10 millió forintos lakáskölcsönt 10 éves kamatperiódussal és 20 éves futamidővel számolva 8,08 százalékos THM-mel vehetünk fel. A havi törlesztőrészlet 82 033 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 19 756 680 forint.

A K&H Bank standard kamatemelést hajtott végre a személyi kölcsönöknél. Havi nettó 300 ezer forint jövedelem alatt 1,41 százalékpont a drágulás mértéke, így az ügyleti kamat 17,40 százalékra módosult. A havi nettó 300 ezer forint feletti jövedelmű igénylőknek 3,21 százalékponttal emelkedett a kamat, így 15,20 százalékos kamattal vehetnek fel szabad felhasználású kölcsönt.

Az MKB Bank a jelzáloghitelek kamatán módosított. A fix kamatozású és a 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamata 0,25 százalékponttal emelkedett. Ez érintette a lakásvásárlásra, építkezésre és szabad felhasználásra igényelhető hiteleket is. Továbbá ugyanennyivel nőtt a fogyasztóbarát lakáskölcsön kamata. Az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek ügyleti kamata 0,19 százalékponttal emelkedett. Az ügyleti kamatok az emelés után 7,65 és 10,64 százalék között alakulnak, attól függően, hogy mire célja vesszük fel a kölcsönt, illetve, hogy mekkora a hitelösszeg.

A Takarékbank az elmúlt hónapokhoz hasonlóan, az MKB Bankkal összhangban emelt a kamatain. Az 5 éves kamatperiódusú kölcsönök ügyleti kamata 0,19, a 10 és a fix 20 kamatperiódusú kölcsönöké pedig 0,25 százalékponttal lett magasabb augusztus 1-től. Így összességében az ügyleti kamatok 8,35 és 10,64 százalék között alakulnak, a kölcsön céljától függően.