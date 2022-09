Nem a dolgozóikon spórolnak a bankok az idén, hiába vitte el a nyereségük felét az extraprofit adó. Sőt a kilátások sem rózsásak, minden szakértő tisztában van vele, hogy az emelkedő kamatkörnyezetben a fő üzletág, a hitelezés lassulni fog, a gazdasági válság pedig azzal fenyeget, hogy a meglévő portfólión is kisebb lesz a nyereség. Egyre-másra jelentik be a cégek, hogy nem képesek kitermelni az űrbe ugró energiaárakat, üzletek, éttermek, szállodák jelenti be, hogy be kell zárniuk, és létszámleépítésre kényszerülnek. A legfrissebb felmérés szerint több cég tervez elbocsátásokat, mint létszámbővítést, az állás nélkül maradt munkavállalók, a rolót lehúzni kényszerült cégek pedig hiteltörlesztési nehézségekkel szembesülhetnek.

Szintén komoly anyagi problémákkal néznek szembe azok a rétegek, amelyek a megnövekedett kiadásaik közepette hiába várnak megfelelő szintű anyagi kompenzációra, például a pedagógusok. A bankok maguk is arra számítanak, hogy a gazdasági válság, a moratóriumok lejárta és a kamatstop lezárása után jó néhány hitelszerződést újra kell majd tárgyalniuk emiatt. Ami viszont biztosnak tűnik: a banki dolgozókat egyelőre nem fenyegeti a krízis, elbocsátással sem kell számolniuk, és a bérük is szépen emelkedik az idén.

Két béremelés a minimum

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az idei első félév végén 38 753-an dolgoztak a hitelintézeti szektorban. A pénzügyi szektorban az idei első félévben az átlagos havi bruttó átlagkereset 862 856 forint volt, nettóban kedvezmények nélkül havonta 573 799 forintot vitt haza egy pénzügyi szférában dolgozó a KSH adatai szerint.

Most pedig két bank is bejelentette, hogy rendkívüli béremelést és juttatást ad a dolgozóknak a magas infláció és az elszálló rezsidíjak láttán. "A magas infláció, különösen az élelmiszerárak és a rezsi hirtelen emelkedése jelentős kihívást jelent sok háztartás számára – ennek enyhítésében segíti kollégáit szeptemberben a CIB Bank, egy egységes összegű egyszeri kifizetéssel, összesen 420 millió forintot fordítva erre. Emellett a bank a tervezett rendkívüli béremelést is végrehajtja" - közölték hétfőn a sajtóval.

Néhány óra múlva az Erste Bank szintre rátromfolt a riválisra, és bejelentette: részben előhozza a jövő évre tervezett két számjegyű fizetésemelést, a felét már januárban megkapják a dolgozók, de jövő júliusban ismét lesz béremelés. Emellett a bruttó egymillió forint alatt kereső dolgozók egyszeri juttatást is kapnak. Bruttó 500 ezer forint alatt 300 ezer forint érkezik szeptemberben a számlákra, 500 ezer és 1 millió forintos fizetés között pedig 200 ezer forintot kapnak a dolgozók. Az már csak hab a tortán, hogy 350 euró értékben Erste AG részvényt is kapnak az erre jogosultak, igaz, ezeket a papírokat egyelőre nem adhatják el.

Bár a nyilvánosság elé nem álltak ki, a többi banknál is jellemző a kétszeri béremelés az idén. "A K&H csoport fontos célja a dolgozói jövedelmek versenyképességének megőrzése. Ezért folyamatosan figyeljük a gazdasági környezetet és annak megfelelően reagálunk kompenzációs csomagunkkal. Ebben az évben már több mint 2,5 milliárd forintos béremelési keretet valamint 1,6 milliárd forintos egyszeri pénzbeni juttatást biztosítottunk munkatársaink számára" - nyilatkozta a bank a Napi.hu-nak.

A Raiffeisennél is volt már egy általános béremelés az idén, és még az év vége előtt terveznek egy másodikat is. Az OTP szemérmesen csak annyit árult el, hogy "folyamatosan vizsgálja a piaci folyamatokat, gondoskodó munkáltatóként, a bank lehetőségeinek megfelelően megtette és megteszi a szükséges lépéseket, intézkedéseket."

Nagy a verseny a munkaerőért

Az igyekezet nem meglepő, hiszen hatalmas a verseny a megfelelően képzett pénzügyi szakemberekért. Csak a nagybankok több mint 1500 pozícióra keresnek szakembereket, és az álláshirdetések alapján szinte minden területen hiány van. A bankfiókok ügyintézői után is kapkodnak sokan, de az informatikusok, fejlesztők is hiányoznak szinte minden hitelintézetnél. Emellett sokan keresnek olyan új szakterületekhez értő munkatársakat, mint a pénzügyi csalások elhárítása vagy a fenntarthatóság (esg).