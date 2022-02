A múlt héten megjelent, az elemzői várakozásokat alaposan felülmúló, 7,9 százalékos inflációs adat kétséget sem hagy afelől, hogy messze van még a kamatemelési ciklus vége. A szakértők között ma már többségben vannak, akik a félév végére 5,5 százalékra, vagy ezen szint felé várják az irányadó kamatot. Ez pedig a lakáshitel-kamatok korábban is jelzett további, gyorsuló emelkedését hozhatja magával.

Az emelkedés már eddig is jelentős volt. A money.hu szakértői arra figyelmeztetnek, hogy míg tavaly október végén a legjobb adósok három banknál is 4 százalék alatti Teljes Hiteldíj Mutató (THM) mellett tudtak egy 20 éves 10 éves kamatciklus mellett felvett 20 millió forintos hitelt igényelni használt lakás vásárlására, addig ma már nemhogy THM-ben, de kamatban sincs 5 százalék alatti konstrukció még a legjobb ügyfelek számára sem – a legjobb THM 5,22 százalék. A havi törlesztőrészletben a legjobb ajánlat 117 ezer forintról 133 ezer forintra nőtt, vagyis 14 százalékkal többet kell havonta leszurkolnia a legjobb bonitással rendelkező adósnak is, s így 28,6 millió forint helyett már közel 32 millióra rúg a top-kamat mellett a hitelre visszafizetendő teljes összeg is.

Egy hónap alatt is nagy emelés

Azt, hogy gyorsuló pályán van a hitelkamatok emelkedése, azt a money.hu adatsora szerint jól mutatja, hogy egy hónapja, január közepén még 5 bank kínálta 5 százalék alatti kamaton a fenti kondíciókkal rendelkező kölcsönt, s két banknál is 125 ezer forintos induló törlesztőrészlet mellett lehetett szerződni a 20 milliós hitelre.

A nagy emeléseknek köszönhetően került ki egyelőre a top 5 kamatot kínáló sorból a múlt héten alaposan bekezdő Gránit Bank. A pénzintézetnél február 8-tól az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamata 0,84, a 10 éveseké 1,14 százalékponttal emelkedett.

Egymáshoz áraznak a Bankholding tagbankok

Azt lassan megszokhatjuk, hogy a Magyar Bankholding tagbankjai közel azonos mértékben emelik kamataikat. Az MKB Bank után a Budapest Banknál és a Takarékbanknál is 50 bázisponttal emelkedett az 5 éves, és 40 bázisponttal a 10 éves kamatperiódusú piaci lakáshitel kamata. Így a reprezentatív példákban a Takarék Ötös Otthon Lakáshitel teljes hiteldíj mutatója (THM) hét százalék fölé (7,01%-ra) emelkedett, a 10 éves soron 6,86 százalék lett. A Budapest Banknál ugyanakkor a reprezentatív példákban a THM-ek nagyobb mértékben emelkedtek: az 5 éves Lakáscélú és Enyhítő hitel esetében 7,5-ről 8,03 százalékra ugrott az érték, a 10 éves esetében pedig 7,99 százalékról 8,42 százalékra nőtt az új THM.

Az MFL-ben még nem egységes a lépés

Különbségek ugyanakkor továbbra is vannak – hívják fel a figyelmet a money.hu szakértői. Míg az MKB-nál a 10 éves kamatperiódusú minősített fogyasztóbarát (MFL) hitelek kamatai normál kategóriában 74, Extra, Prémium és Exkluzív kategóriákban 40 bázisponttal emelkedtek, addig a Budapest Banknál (BB) a piaci ajánlatoknál látott mértékben – 5 évre 50, 10 évre 40 bázisponttal - emelkedtek az MFL hitelek kamatai. Így az 5 éves MFL THM-je 6,72, a 10 éveseké 7,04 százalékos lett a BB-nél.

A Takarékbanknál a BB-vel és az MKB-val ellentétben a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (MFL) kamatát nem változtatták, ellenben az akciós kedvezmény mértékét a piaci kamatszint változásával megegyező módon csökkentették. Így Takarék Ötös MFL fizetendő THM-je 6,5-ről 7,04 százalékra, a Takarék Tízesé 6,67 százalékról 7,11 százalékra nőtt.

A Bankholding tagjainál az MFL-kamatemelés nem érvényesült a végig fix hiteleknél. Így a Budapest Banknál ez a konstrukció 10 millió forint feletti összeg esetében 5,49, az MKB-nál minden kedvezménykategóriában 5,59 százalékos kamat mellett érhető el.

Személyi kölcsön: ritkán nagyobbat

Ami a személyi hitelek piacát illeti, itt még mindig nem tartunk ott, hogy hétről-hétre alaposan átrajzolódik a banki ajánlati lista. Itt inkább arra lehet számítani, hogy – miként azt februárban láttuk - a hónapok elején rajzolódnak majd át a kondíciók, s hónap közben azok lépnek csak, akiket a változás valamilyen szinten lépéskényszerbe hoz. A ritkább kamatdöntés másik oldala a money.hu szakértői szerint az, hogy ahol viszont emelésről döntenek, ott továbbra sem néhány százalékpontos a kamatok felfelé mozdulása: aki emel, az rendszerint nem áll meg 1 százalékpont alatt.

Így tett a korábbi emelésekből kimaradó Sberbank, ahol 14-től nyúltak hozzá a személyi kölcsönök kamataihoz. A Fair személyi kölcsön kamata alapesetben 50 bázisponttal 10,99 százalékra emelkedett, de aki nem tud/akar legalább 250 ezer forintos jövedelmet felmutatni és nem vállalja a jövedelem banki számlára érkeztetését, a korábbi 13,49 százalék helyett 14,99 százalékos kamattal számolhat. Ennél jelentősebb volt a kamatemelés a Fair Plus személyi hitelnél. Itt ugyanis a legjobb kamat 6,89 százalékról 9,49 százalékra emelkedett. Online hiteligénylés esetén ugyanakkor a bank 200 bázispontos kedvezményt ad a standard kamataiból.