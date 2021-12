A magyarországi bankrendszer konszolidációja 2014 szeptemberétől pörgött fel, amikor a német Bayerische Landesbank kiszállt az MKB Bankból, majd 2015 júniusában az amerikai General Electric a Budapest Bankból (BB). Mindkettőben a magyar állam szerzett részesedést - derül ki az Mfor összefoglalójából. Ezt megelőzően főként a 2015 tavaszán kipattant brókerbotrány hatására jelentősen csökkent a bankok száma.

A pénzügyi vihar elsodorta a BRB Buda Regionális Bankot, a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bankot, az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bankot, valamint a Dél-Dunántúli Takarék Bankot. Mellettük a Credigen szállt ki a ringből, miután francia tulajdonosa kivonult Magyarországról. Ugyancsak 2015-ben távozott az addig bankként tevékenykedő MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., mivel beolvadt a szintén kizárólagos állami tulajdonú MFB Magyar Fejlesztési Bankba.

Kapcsolódó Matolcsy György üzenetet küldött a magyar kormánynak

A takarékszövetkezeti integráció nyomán 2019-ben szintén öttel csökkent a hazai bankok száma. Hiszen hárman emiatt kerültek le a palettáról: a Kinizsi Bank, a Mohácsi Takarék Bank és a Pannon Takarék Bank. Hozzájuk csatlakozott a becsődölt, s ma már felszámolás alatt lévő NHB Növekedési Hitel Bank, valamint a Porsche Bank Hungária, amely 2019 végén visszaadta a banki jogosítványát, s azóta pénzügyi vállalkozásként működik.

A múlt év végi 34-es banki létszám ugyan az idén nem szűkült tovább, ám már most biztosra vehető, hogy 2022-ben és 2023-ban ismét legalább öt bank neve tűnik el. Ez lesz az első alkalom, hogy ezúttal nagybanktól is el kell búcsúznunk, mindjárt háromtól vagy legalábbis a nevüktől. A BB, az MKB és a Takarékbank egyesül, méghozzá új néven (hogy milyenen, azt még nem tudni).

További kérdés, hogy lesznek-e további szerzeményei az új óriásbankot előkészítő Magyar Bankholding Zrt.-nek. Megveheti Sberbank itteni érdekeltségét, miután az orosz bank bejelentette, hogy kivonul a magyar piacról, illetve a hírportál értesülései szerint a Duna Takarék Bank is az óriásbankban oldódhat fel. Korábban tartotta magát a hír, hogy ugyanez vár a Polgári Bankra, de ez azóta állítólag lekerült a napirendről. Mint ahogy egyelőre arról is csak spekulációk folynak, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank is az új óriásbankhoz csatlakozik.

Az viszont már tény, mivel néhány nappal karácsony előtt bejelentették, hogy az Erste felvásárolja német tulajdonosától a Commerzbankot.