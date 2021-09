Miután az EU-val összevesztünk, és onnan nem jön a pénz, viszont a gazdaságot pumpálni kell a 2022-es választásokra, különben (különösen nagy vereség esetén) felderenghet egyesek lelki szemei előtt a börtön réme, ezért valahonnan pénzt kell szerezni - fogalmazott blogján a közgazdász.

A magyar kötvénypiac azonban erre nem nagyon alkalmas, ráadásul a forintot is stabilizálni kellene, amihez meg elengedhetetlennek látszik, hogy az MNB kihátráljon erről a piacról. Eddig a jegybank vette meg a hosszú állampapírok nagy részét, most viszont, ha visszább vesz a vásárlásaiból, akkor valószínű, hogy felmennek a hozamok (a magyar állampapírok amúgy is többéves csúcson vannak), ilyen környezetben eladni kötvényeket, méghozzá sokat majdnem lehetetlen - vél Zsiday.

Ráadásul közben alapkamatot is kell emelni, plusz ez a piac nem olyan mély, hogy egyszerre ennyi pénzt be lehessen vonni, úgyhogy csak a devizapiac maradt.

Persze ez a hitel drágább, mintha az EU-s program hitelkeretét hívnánk le, de az éves pár milliárd forint többletköltség nem túl nagy ár a „szuverenitás” megőrzéséért a kormány szerint. Ez azonban nem jelent fordulópontot, és mivel a következő években is bejön még ide egy csomó euró az EU-ból, várhatóan továbbra is inkább le fogjuk építeni a devizaadósságot (ugye a korábbi lakossági és állami devizaadósság leépítés is valójában az EU által utalt milliárd eurókból történt, mondhatni az EU kifizette adósságaink egy részét). Szóval valójában sok látnivaló nincs itt - írta a befektetési szakember.

A múlt héten az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. kedvező feltételekkel, alacsony kamattal 10 és 30 év futamidejű, 4,25 milliárd dollár értékű dollárkötvény,t valamint 7 év lejáratú, 1 milliárd euró értékű eurókötvényt bocsátott ki. A dollárkötvények kamata 2,1 és 3,1 százalék, míg az eurókötvény kamata 0,3 százalék közelében alakult (egészen pontosan a 0,125 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 0,326 százalék, a kötvény kuponja az eddigi legalacsonyabb, amelyet a magyar állam elért az eurókötvény-kibocsátásai során).