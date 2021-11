A fűtéskorszerűsítési lehetőségek közé tartozik többek között a meglévő kazán cseréje, a fűtési rendszer napelemről, vagy egyéb forrásból árammal való működtetése, de szóba jöhet az erre alkalmas rendszereknél az automatizálás is. Az eredményes korszerűsítéshez a hőszigetelés felülvizsgálatára vagy modernizálására is szükség van - ide a nyílászárók minősége, illetve az ingatlan be-, illetve ráépített szigetelése tartozik.

A Bank360.hu szakértői két szituációban vizsgáltak meg, hogy mennyibe kerülne a fűtéskorszerűsítés.

Kapcsolódó Újabb jó hír a lakásfelújítási támogatásról

Családi ház korszerűsítése

Elsőként egy családi ház esetén számolták ki a fűtéskorszerűsítés költségeit, ahol az elavult konvektoros fűtést hőszivattyús technológiára cserélnék, de további munkálatokra is szükség van a megfelelő hőtartáshoz.

Egy hőszivattyús fűtési rendszer napelemről való működtetéssel megoldható, így akár teljes egészében hálózati energiaforrás nélkül is fűthetjük, hűthetjük az ingatlant. A rendszer kiépítése azonban költséges, a hőszivattyú és napelem rendszerekre is három-három millió forintot lehet becsülni. Emellett a ház külső szigetelésére és a nyílászárók cseréjére is egy-egy millió forinttal érdemes számolni - így jön ki a végösszeg hozzávetőleg 8 millió forintra.

Egy belvárosi lakás korszerűsítése

Nézzünk meg egy belvárosi lakást is, ahol egy meghibásodás miatt szükségessé vált a kazán cseréje, illetve a régi fa ablakok cseréje is esedékessé vált.

Ezeket a munkálatokat a Bank360 számításai alapján hozzávetőleg egymillió forintból meg lehet oldani. A kazán cseréje önmagában 4-500 ezer forintot tesz ki, négy megfelelő minőségű ablak cseréje pedig szintén ebbe az árkategóriába esik. Ehhez képest olcsóbban, akár már 1-200 ezer forintból kialakítható a fűtési rendszer automatizálása, amivel programozhatóvá és energiatakarékosabbá tehető a rendszer.

Miből finanszírozzuk a korszerűsítést?

A finanszírozásra több lehetőség is van. Ezek közül a sokak által várt lakossági napelemes pályázat december 6-án indul, és akár 11 millió forintot is adhat napelemes fűtéskorszerűsítésre. A program vissza nem térítendő támogatás formájában folyósít, a pályázat feltételeiről ebben a cikkben lehet bővebben olvasni.

A legalább egy gyermeket nevelő családok számára elérhető az otthonfelújítási támogatás. Az állam utólag, legfeljebb 3 millió forintig téríti vissza a lakásfelújítás költségeit, egy legalább 6 millió forint értékű felújítás esetén. A támogatás összegét fele-fele arányban teheti ki a munkadíj és az anyagköltség, az igénylés feltételeiről itt található részletes leírás. A támogatás előfinanszírozásához kedvező, 3 százalékos ügyleti kamat mellett felvehető lakásfelújítási hitel is felvehető.

Gyors segítséget jelenthet egy személyi kölcsön igénylése is a felújításhoz, amennyiben a piaci kölcsönöket részesítenénk előnyben. A Bank360 személyi hitel kalkulátora alapján egymillió forint személyi kölcsönt 60 hónapos futamidőre már 7,28 százalékos THM mellett felvehetünk - a havi törlesztőrészlet így 19 823 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 189 380 forint.

Az Otthon melege program keretében utoljára 2017-ben volt lehetőség fűtéskorszerűsítésre pályázni, a támogatás felhasználási célja azonban minden évben változik, így érdemes időről időre ránézni a pályázati kiírásra.

Szóba jöhet emellett a szabad felhasználású jelzáloghitel is. Előnye, hogy a törlesztésnél hosszabb futamidő is választható, mint egy személyi hitelnél, így alacsonyabbak a törlesztőrészletek, hátránya viszont, hogy az ügyintézés hosszabb időt vesz igénybe, illetve a hosszú futamidő miatt magasabb lehet a visszafizetendő összeg.