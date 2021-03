Bármikor előfordulhat az életben olyan helyzet, amikor milliós összegre van szüksége, és a hitelfelvételnél nem jöhet szóba jelzáloghitel, például az idő szűkössége vagy a hitelügyletbe bevonható ingatlan hiányában.

Ezekben az esetekben lehet jó döntés, ha személyi kölcsönt vesz fel. Ez a hiteltípus ugyanis szabadon felhasználható, nem kell a banknak beszámolni arról, hogy mire költi az igényelt összeget, és ingatlanfedezetre sincs szükség.

Bár fedezet nem kell hozzá, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott adósságfék szabályoknak meg kell felelni. A Jövedelemarányos törlesztési mutatóval (JTM) kapcsolatos szabályokról részletes leírás itt található, a személyi kölcsön felvételéhez azonban elég annyit tudni, hogy havi 500 ezer forintos nettó fizetés alatt a jövedelem felét, felette pedig 60 százalékát teheti ki az összes törlesztő. A JTM-szabályozás ugyanis minden hitelt figyelembe vesz, így ha már meglévő kölcsön mellé szeretne valaki újat felvenni, azok együttes törlesztőrészlete sem lépheti át a meghatározott maximumot.

Másfél, 3 vagy 4,5 millió forint

A Bank360 elemzői azt vizsgálták, milyen lehetőségei vannak, ha 1,5 milliós, hárommilliós vagy 4,5 milliós hitelösszegre van szüksége, a futamidőnél pedig 36 és 72 hónapot vettek alapul. Fizetésnek a legutóbbi KSH-s átlagbért, 298 900 forintot feltételeztek, melyet a hitelfelvevő hajlandó a kölcsönt nyújtó bankhoz utaltatni.

A Bank360 kalkulátora alapján 1,5 millió forintot 36 hónapra legalább 7,77 százalékos THM-mel, 46 852 forintos törlesztővel lehet felvenni, a teljes visszafizetendő összegnél pedig minimum 1 686 672 forinttal érdemes számolni. Amennyiben a futamidőt kitolja 72 hónapra, akkor a visszafizetendő összeg hozzávetőlegesen 200 ezer forinttal nő meg, a THM viszont több esetben is kedvezőbben alakul.

Hárommillió forint felvétele esetén is százezer forint alatt marad a havi törlesztőrészlet, ha 36 hónapra veszi fel a hitelt (a táblázatban szereplő ajánlatok közül a legkedvezőbb havi törlesztője 93 704 forint). Az összehasonlított hitelajánlatok alig különböznek egymástól. Bár a legkedvezőbb feltüntetett ajánlat THM-e 7,77 százalék, a harmadik helyezetté pedig 8,98 százalék, visszafizetendő összeg tekintetében a különbség három év alatt kevesebb, mint 40 ezer forint.

Hárommillió forintot egyébként már akár 7,70 százalékos THM-re is felvehet, ha 72 hónapos futamidőt választ. A havi törlesztőrészlet ekkor legalább 52 161 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 3 755 592 forint lesz.

A JTM-szabályozás miatt 4,5 millió forintot még épp hogy fel lehet venni a decemberi átlagbérrel számolva. 7,77 százalékos THM mellett ugyanis a törlesztőrészlet 140 556 forint, ami már közelít az átlagbér feléhez. A visszafizetendő összeg 5 060 016 forint.

Ha a futamidőt kitolja 72 hónapra, akkor az időarányos hitelköltségek jellemzően alacsonyabbak lesznek, de a hosszabb időtáv miatt a visszafizetendő összeg mégis nő. Az összehasonlításba bevont hitelek közül a legkedvezőbb esetében 5 663 424 forintot kell visszafizetni, a THM 7,7 százalék, a havi törlesztő pedig 78 242 forint.

Személyi kölcsönt autóvásárlásra is fel lehet venni

Mivel a személyi kölcsön bármire költhető, ezért autóhitelként az autólízingnek is versenytársává válhat. Ehhez ráadásul nem kell önerő, új vagy használt autót is lehet belőle venni, nem kötelező a casco, és az autó ráadásul a saját tulajdonába kerül. Érdemes tehát a kötött célú hitelek esetén is megvizsgálni, hogy nincs-e a személyi kölcsönök között egy velük versengő, megfelelő alternatíva.