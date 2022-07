Június vége óta a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatát 5,9-ről 9,75 százalékra emelte, míg az egyhetes betéti kamatát 7,25-ről ugyancsak 9,75 százalékra. A nagybankok az eltelt három hétben egészen múlt péntekig alig reagáltak erre a hitelajánlataikban, azóta azonban újra beindították a kamathengert. Összességében az elmúlt egy hónapban minden nagybank drágított valamennyit a személyi kölcsönein vagy jelzáloghitelein.

Az Unicredit és az Erste legutóbb még júniusban nyúlt a kamataihoz, a Raiffeisen pedig július elején. A többiek viszont egészen július közepéig vártak az újabb hiteldrágításokkal, az elmúlt napokban azonban végül valamennyien léptek, még a szokatlanul hosszú ideig nem változtató legnagyobb piaci szereplő, az OTP is.

Az emelések mértéke azonban a személyi kölcsönöknél és a lakáshiteleknél is jelentősen elmarad a bekövetkezett jegybanki emelésektől. Ennek eredményeként még az általános hiteldrágulások után is többnyire az alapkamat alatt lehet lakáshitelhez jutni a Bank360.hu értékelése szerint, de azért már nem ritka a 10 százalék feletti THM sem a jelzáloghiteleknél. Ez a személyi kölcsönöknél már teljesen általánosnak mondható magas havi jövedelem esetén is.

Így szigorított az OTP

Az elmúlt napokban a bankok az alábbi kamatemeléseket hajtották végre a hiteleikben a Bank360.hu összegzése szerint:

Két hónapos szünet után az OTP Bank most a jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök kamatát is növelte. A jelzáloghiteleknél a módosítás érinti a lakáscélú, a szabad felhasználású és a fogyasztóbarát lakáshiteleket is.

Ötéves és 20 éves kamatperiódusú jelzáloghiteleknél az emelés mértéke

7-13 millió forint hitelösszeg között 0,40 százalékpont,

13-31 millió forint hitelösszeg között 0,55 százalékpont,

31 millió forint feletti hitelösszeg esetén pedig 0,70 százalékpont.

10 éves kamatperiódusú hiteleknél

7 millió forint hitelösszeg alatt 0,20 százalékpont,

7-13 millió forint hitelösszeg között 0,60 százalékpont,

13-31 millió forint hitelösszeg között 0,75 százalékpont,

31 millió forint feletti hitelösszeg esetén pedig 0,90 százalékpont.

A személyi kölcsönöknél az ügyleti kamat mértéke 1 és 2 százalékponttal emelkedett az igényelt hitelösszegtől függően. Jelenleg 12,99 és 22,99 százalékos kamattal lehet személyi kölcsönt felvenni az OTP-nél.

Mások is emeltek

A CIB Bank általános kamatemelést hajtott végre a jelzáloghiteleinél, amelyeket így drágábban igényelhetjük július 18-tól a kamatperiódus hosszától függően 1-1,2 százalékponttal. Az emelés érintette a hagyományos és a fogyasztóbarát lakáshiteleket, és a szabad felhasználású jelzáloghitelt is.

A K&H Banknál szintén általános emelés történt a jelzáloghiteleknél, a hagyományos és a minősített fogyasztóbarát kölcsönök is érintettek voltak. Legnagyobb mértékben az 5 éves kamatperiódusú hitel kamata drágult, 1,20 százalékponttal. A 10 éves kamatperiódusú kölcsönök ügyleti kamata 0,65 százalékkal lett magasabb, míg a fix 15 és fix 20 éves kamatperiódusú kölcsönök kisebb mértékben, 0,25 és 0,20 százalékponttal lettek drágábbak július 18-tól.

Szintén július 18-tól a Magyar Bankholding két tagja, az MKB Bank és a Takarékbank kéz a kézben emelte a jelzáloghitelek kamatait, miután a múlt héten ugyanezt tették a személyi hitelek ügyleti kamatával. Az ötéves kamatperiódusú és a fix kamatozású jelzáloghitelek kamatát 0,40 százalékponttal növelték, a 10 éves kamatperiódusú kölcsönökét pedig 0,59 százalékponttal.

Az Oberbanknál már július 15-től érvényessé vált az új árazás. Az ötéves kamatperiódusú lakáshiteleknél 2,30 százalékpont az emelés mértéke, ezzel az ügyleti kamat meghaladta a 13 százalékot. A 10 éves kamatperiódusú kölcsönöknél az emelés mértéke 1,40 százalékpont volt, 15 évnél pedig 1,44 százalékpont. Az ügyleti kamat minden esetben meghaladja a 12 százalékot.

A Provident is csatlakozott a kamatemelő hitelintézetekhez, az új feltételek július 19-től érvényesek. A kamatemelés mértékét a futamidő határozta meg:

az 57 hetes futamidejű kölcsön kamata 2,59 százalékponttal,

a 72 hetes futamidejű kölcsön kamata 2,57 százalékponttal,

a 110 hetes futamidejű kölcsön kamata 2,60 százalékponttal,

a 30 hónapos futamidejű kölcsön kamata pedig 2,63 százalékponttal emelkedett.

Az ügyleti kamat így a Providentnél 25,85 és 26,04 százalék között van.