Újra eljöhet a bankbetétek korszaka Magyarországra. Az elmúlt évek alacsony kamatszintje nem kedvezett ennek a megtakarításnak, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a lakossági lekötött betétek állománya június végén mindössze 2461,7 milliárd forint volt, a bankbetétek alig ötödét kötötték le, a többi látra szóló maradt. Ennek az oka az alacsony kamat lehetett, a bankok abban a hónapban hónapban átlagosan mindössze 0,35 százalékos kamatot fizettek a lekötésekre.

A helyzet azonban változhat. Az MNB emelte ugyanis az alapkamatot, júniusban és júliusban is, és ezzel nincs vége a kamatemelési ciklusnak. A budapesti bankközi kamatláb (bubor) is emelkedik, ez az a kamatszint, amelyen a bankok egymásnak adnak kölcsönt. A három hónapos bubor mértéke már 1,35 százalék, a félévesé 1,46, az egyévesé pedig 1,67 százalékos. Ilyen magas utoljára 2015-ben volt az egyéves és a féléves bubor, de a három hónapos is 2016 elején járt ezen a szinten.

Lassan indulnak az akciók

A bankok egyelőre nem kapkodják el a betétakciókat, aminek az lehet az oka, hogy az állami és jegybanki programoknak köszönhetően bőven hozzáférnek likviditáshoz. Néhány hitelintézetnél azonban már most is elérhetők a szokásosnál magasabb kamatot fizető betétek. Az MNB betétválasztó alkalmazása szerint a legmagasabb kamatot jelenleg a török líra betétekre fizetik Magyarországon, az OTP 10,25-11 százalék közötti kamatot ad a lekötésekre futamidőtől és a lekötött összegtől függően. Ez a forintbetétekhez képest jól hangzik, de a törökországi alapkamathoz mérten, amely 19 százalékos már elég karcsúnak tűnik.

A második legmagasabb kamat a Bank of Chinánál található. A hitelintézet az egyéves jüan-betétekre 3-3,6 százalék közötti kamatot ad a lekötött összegtől függően, Az alapkamat Kínában is magasabb ennél, 3,85 százalékos jelenleg, ráadásul az elemzők az emelkedését várják.

A forintbetétekre a legmagasabb kamatot jelenleg a kisebb bankok fizetik. A Gránit Bank az új lekötésekre 3,3 százalékos éves kamatot kínál három hónapos futamidőre. A magas kamat további feltétele, hogy az ügyfélnek legyen a banknál számlája és teljes körű elektronikus banki hozzáférése. Változó kamatozású, de a futamidő vége felé vonzó viszonylag vonzó kamatot fizet a Magyar Cetelem Bank takarékszámlája is. A kamat az első évben 1 százalékról indul, és évről évre emelkedik, az ötödik évben már 3,5 százalékos. A vidéki ügyfeleknek kínál magasabb kamatú betétet a MagNet Bank. Ha egy új ügyfél, aki korábban nem volt kliense a bankbank székesfehérvári vagy a dunakeszi egységben nyit számlát, 3,03 százalékos kamattal kötheti le a pénzét három hónapra.

A 3 százalék fölötti betéti ajánlatokat jellemzően Magyarországon kisebb bankok hirdetik meg új ügyfelek szerzése céljából. A Gránit Banknak ugyanakkor vannak olyan akciói is, amelyek az ügyfelek aktivitását, az elektronikus szolgáltatások, például a csoportos beszedési megbízást, a rendszeres bankkártyás vásárlást díjazzák kiemelkedő kamattal.

A Duna Takaréknál érdekes betéti konstrukciót indítottak. A babaváró betét 2,5 százalékos éves kamatot fizet az első három hónapra, és azok vehetik fel, akik a hitelintézetnél igényeltél a babaváró támogatást. Vagyis a család, ha eleinte még nem is tudja, mire költse el az államtól kapott pénzt, vagy annak egy részét, akkor viszonylag magas kamatra lekötheti. A negyedik hónaptól viszont már csak a szokásos, összegtől függően néhány százalékpontos kamatot kapják a betétre.

A nagybankok még nem léptek

A hazai nagybankoknál egyelőre kevés a betétakció. A legfigyelemreméltóbb ajánlat a CIB Banké, amely a hároméves lekötésekre évi 1, az ötévesekre 1,5 százalékos kamatot kínál. A jelenlegi emelkedő kamatkörnyezetben viszont kérdéses, hogy érdemes-e ilyen hosszú távra lekötni a betétet ennyire alacsony kamat mellett, főleg miután a lakossági állampapírok ennél azért jóval többet fizetnek.

A többi nagybanknál a leggálánsabb ajánlatok kamata sem éri el az 1 százalékot sem. A Budapest Bank külső forrásból származó pénzre 0,9 százalékos akciós kamatot fizet négy hónapra, a többi banknál viszont jellemzően még fél százalékos ajánlatot sem kap az ügyfél, ha le szeretné kötni a pénzét. Sőt, vannak olyan hitelintézetek, amelyeknél a 0,1 százalékos vagy annál is alacsonyabb kamat a maximum, amit elérhet az ügyfél.

A legtöbb pénzügyi intézmény, amely csoportban működik, valószínűleg inkább az értékpapírszámlák felé tereli a megtakarítással rendelkező ügyfeleket most. A hitelezéshez egyelőre valószínűleg elegendő forrást szereznek a pénzügyi intézmények így is, és ha betét helyett befektetési jegyet, állampapírt, részvényt, biztosítást vagy más hasonló megtakarítást adnak el az ügyfeleknek, akkor jutalékot is kapnak.

Nem véletlen, hogy az értékpapírszámlákon lévő állomány történelmi csúcson van most is, emellett a befektetők is egyre több kockázatot hajlandóak vállalni annak érdekében, hogy a magas infláció hatásait a potenciálisan magasabb hozamokkal kivédjék.