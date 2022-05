Egyre szövevényesebb a pécsi buszbeszerzési ügy, amely még 2015-ig nyúlik vissza: ekkor a helyi tömegközlekedési vállalat, a Tüke Busz Zrt. 600 millió forinttal többet a használt Volvo-buszokért, mint amennyiért közvetlenül a márka holland képviseletétől megvásárolhatta volna azokat. A vád szerint a 600 millió forintos pluszköltséget több gyanúsított egymás között szétosztotta.

A Kaposvári Törvényszéken tavaly szeptemberben kezdődött meg a bírósági szakasz, ahol azt vizsgálják, hogy miért történhetett meg a korrupciógyanús beszerzés, és a bírósági szakaszban már több érdekes körülmény derült ki. Így például az, hogy a lassan hét éve megkötött üzlet a magyar hatóságok érdeklődését annak ellenére sem keltette fel, hogy több bejelentés is volt az ügyben, egészen addig nem léptek míg a holland rendőrség egy bankban lekapcsolta Csengő Andrást, a Pécsi Sörgyár volt vezérigazgatóját. Az üzletember, aki Hollandia egykori tiszteletbeli konzulja volt, autóval vett ki 900 ezer eurónyi készpénzt egy szerb bankból majd azzal Európát átutazva jutott el a holland pénzintézetbe, ahol egy ügyintézőnek lett gyanús a banki művelet.

Három vádlott ellen indult bírósági eljárás, de korántsem biztos, hogy csak és kizárólag ők lettek volna a hunyók. Az I. rendű vádlott, Paiger István, a Tüke Busz korábbi vezérigazgatója nem akarta elvinni a balhét, ártatlannak, az ügy áldozatának tartotta magát. És ezen a ponton kerültek elő fideszes politikusok nevei. Paiger István azzal védekezett, hogy ő mindössze fél évig volt megbízott vezérigazgató, hogyan is dönthetett volna nagy pénzről. Csak aláírta azt, amit aláírattak vele. Paiger István az év elején tragikus hirtelenséggel elhunyt, így vélt igazát már nem tudja bizonyítani. Azonban Pécs városának ma regnáló vezetése is indítványozta befolyásos kormánypárti politikusok beidézését. Páva Zsolt ex-polgármester és Csizi Péter volt képviselő után most Bánki Eriken volt a sor, hogy meghallgassák tanúként.

A fideszes politikus beidézését az alapozta meg, hogy az I. rendű vádlott Paiger István ügyvédje még tavaly arra építette fel a védelmet, hogy az ismert politikusok a valódi felelősök, amit a vásárlás előtti hollandiai útra tartó delegáció repülőjáratának utaslistájával akart alátámasztani. Ezen pedig szerepelt Bánki és Csizi neve is.

Bánki Erik a keddi meghallgatáson határozottan tagadta, hogy bármi szerepe lett volna az utóbbi évtized legnagyobb pécsi korrupciós ügyében. A parlament gazdasági bizottságának a napokban újraválasztott elnöke azt állította, még csak lobbiznia sem kellett azért, hogy éppen ezt a buszflottát vegye meg Pécs városa, amely miatt most az eljárás zajlik.

Ellenben nem tagadta, hogy a kérdéses időben, amikor az üzletet nyélbe ütötték, Hollandiában járt: a rövid utazását a nyugat-európai országba egy koncertlátogatással és egy jó vacsorával magyarázta. A bíró rákérdezett arra is, hogy a politikus ismeri-e személyesen a III. rendű vádlottat, Paczek Endrét, aki a gyanú szerint egy thaiföldi offshore cég számláján keresztül akarta tisztára mosni a pénz egy részét. A politikus nem tagadta, hogy ismerné Paczeket, aki a pesti alvilág jól ismert alakja. A férfi vezette azt a németországi céget, ami a politikus és testvére tulajdonában állt.

A kaposvári tárgyaláson jelen lévő Hadházy Ákos független képviselő kételkedik a vallomás valóságtartalmában, ezért feljelentést tesz az ügyben. Úgy látja, túl sok a véletlen egybeesés, ezért feljelentést tesz a tanúvallomás miatt.

A per szeptember 22.-én folytatódik a Kaposvári Törvényszéken.