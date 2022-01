Miközben a fiatalokért egyre öldöklőbb verseny folyik a hazai bankszektorban, a nyugdíjasokkal kimondottan mostohán bánnak a hitelintézetek. Kifejezetten a szenior korosztálynak készült számlacsomag például jóformán egyetlen nagybanknál sincs. Egyedül az Erste nyilatkozott úgy a Napi.hu-nak, hogy létezik speciális szolgáltatásuk a nyugdíjasok számára is. Az „EgySzámla nyugdíjas kedvezménnyel” számlanhavidíja a feltételek teljesítése esetén mindössze 234 forint. A feltétel, hogy havi 60 ezer forint nyugdíj érkezzen a számlára, vagy az ügyfél 35 ezer forint értékben vásároljon kártyával az adott hónapban.

Ezen kívül a Duna Takarék Bank kínál nyugdíjas számlát még érvényes nyugdíjigazolvánnyal rendelkező, a banknál fizetési számlával még nem rendelkező természetes személyek részére. A bankszámlanyitás díja 1 forint, a számlavezetési díj havonta 100 forint, de 50 forintos zárlati díj is terheli havonta a csomagot. Maga a számlacsomag alapvetően nem olcsó így a hitelintézet többi számlájához képest, ám kapcsolódik hozzá egy elkülönített megtakarítási számla, amelynek a kamata a mindenkori jegybanki alapkamat mínusz 1,5 százalékpont (de legalább 0 százalék), ez pedig az emelkedő kamatkörnyezetben akár vonzóvá is teheti a konstrukciót.

A többi bank jellemzően az egyéb lakossági ügyfeleinek szóló számlacsomagot ajánlja a nyugdíjasoknak is. "A számlaválasztásnál mindig azt javasoljuk az érdeklődőknek, ügyfeleinknek, hogy saját bankolási szokásaik, azaz a konkrét pénzügyi igényeik, a rendszeres pénzmozgásaik, az igénybe vett szolgáltatásaik legyen számukra a kiindulási pont" - mondják az UniCreditnél. Hasonló állásponton van a K&H, ahol az ügyfelek 23 százaléka idősebb 60 évesnél és a Gránit Bank is.

Megváltoztatta a nyugdíjasok bankolási szokásait a pandémia

Az idősebb korosztály bankolási szokásai különböznek viszont a fiatalokétól. A szenior korosztály a digitális csatornákat ritkábban használja – ilyenkor is elsősorban az eBankot –, mint a fiatalabb korosztály; az idősebbek gyakrabban járnak bankfiókba - mondják az UniCreditnél. A Raiffeisen szerint viszont nem lehet egységesíteni, a nyugdíjasok között is vannak olyanok, akik ragaszkodnak a készpénzes tranzakciókhoz, mások viszont a legmodernebb technikai megoldásokra is nyitottak.

Az Erste idősebb ügyfelei is egyre nyitottabbak a bankkártya és az internetbanki szolgáltatások iránt, mindemellett némileg jobban igénylik a készpénz-, valamint a rendszeres megbízás szolgáltatásokat, mint a fiatalok. Közel hasonló pénzforgalmat bonyolítanak hónapról-hónapra, mint a többi korcsoport, ez főként a mindennapi pénzügyek kezelésére összpontosul, a bankban tartott megtakarításaikat viszont jellemzően betétben kezelik.

Az elsősorban digitális csatornákon szolgáltató Gránit Bank népszerű az idősebbek körében is az alacsony számlavezetési költségek miatt valamint azért, mert a fiatalabb korosztályhoz képest gyakran jelentősebb megtakarítással rendelkező nyugdíjasok számára fontosak a vonzó betéti kamatok. A bank ügyfeleinek mintegy ötöde 65 év feletti lakos. Az idősebb korosztály számára előnyt jelent, hogy bankügyeiket kevés utazással, kényelmesen otthonról is elintézhetik, az egyszerűen elérhető és kezelhető – skype-oláshoz hasonló megoldást jelentő - VideóBankot például jelentős számban használják betétekkel kapcsolatos tanácsok, lekötések kezdeményezése miatt. Emellett ügyintézéshez a nyugdíjas korosztály kifejezetten kedveli a digitális ügyfélközpont munkatársainak telefonon nyújtott szolgáltatásait.

A pandémia ráadásul a bankok szerint az idősebb korosztály pénzügyekkel kapcsolatos szokásait is gyorsan megváltoztatta. Amikor kiderült, hogy a készpénzes vásárlásnál biztonságosabb a bankkártya használata, vagy pedig az interneten is el lehet intézni a bevásárlást, sok nyugdíjas tanulta meg a korábban számára elképzelhetetlennek tűnő technológiák használatát. Minden banknál általános tapasztalat, hogy nőtt a kártyás vásárlások aránya és az elektronikus banki tranzakciók használata. Egyre többen döntöttek úgy az idősek közül is, hogy például a sárga csekkeket már nem a postán készpénzben, hanem például bankkártyával az interneten fizetik be.

A hitelnél viszont nézik a kort a bankok

Miközben a számlavezetésnél a legtöbb hitelintézet egy kalap alá veszi a nyugdíjasokat és a fiatalabbakat, a hiteleknél más a helyet. Magát a nyugdíjas jövedelemként minden bank ugyanúgy kezeli, mint a fizetéseket, a jövedelemarányos törlesztőrészletre vonatkozó szabályok ugyanazok. Túlságosan idős ügyfeleket a bankok mégsem szívesen hiteleznek, tartanak ugyanis attól, hogy a hitelt felvevő ügyfél nem éri meg a futamidő végét, az örökösei pedig nem biztos, hogy átvállalják majd az adósságot. Ez a két tényező együtt azt eredményezi, hogy a nyugdíjasok nem vagy csak kevés hitelt kaphatnak a bankoktól, mivel az igényelt összeget rövid idő alatt, magas részletekben kell visszafizetniük.

Az UniCredit rendkívül szigorú ezen a téren, jelzáloghitelt csak akkor ad például, ha az igénylő életkora a hitel lejáratakor nem haladhatja meg a 65 évet. Életbiztosítás kötésével a korhatár növelhető, hiszen akkor a biztosító fizet, illetve adóstárs bevonásával szintén igényelhető jelzáloghitel 65 év felett is. A fedezet nélküli hitelek közül a személyi kölcsönnél is szigorúak a feltételek, a lejáratkor az adós nem lehet idősebb 65 évesnél. Csak a rulírozó hiteleknél, mint a folyószámlahitel vagy a hitelkártya nincs ilyen korlát, azok kamata viszont jellemzően jóval magasabb, mint egy személyi vagy jelzáloghitelé.

A Budapest Banknál a személyi kölcsönök esetében a nyugdíjas igénylőnek minimum 100 ezer forint havi nettó rendszeres jövedelemmel kell rendelkeznie, készpénzben is hozhatja a nyugdíjat a postás, nincs szükség munkaviszony igazolására sem, viszont 66 éves kor felett társigénylő bevonása szükséges. A jelzáloghitelek esetében a futamidő korlátozott. Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelnél például, ha a futamidő alatt betölti a 70. életévét (de nem éri el a 75. életévét), adóstársat szükséges bevonni, aki a futamidő végéig nem tölti be a 70. életévét.

A Raiffeisennél 70-71 éves kor a maximum, amíg a futamidő tarthat a hitel igénylésének idején. Ha ennek a feltételnek megfelel a nyugdíjas igénylő, bármelyik kölcsönt felveheti. Ez egy friss nyugdíjas esetében praktikusan legfeljebb 5 éves futamidőt jelent.





70 fölött kevés lehetőség marad





Azok az idősek viszont, akik 70 fölött járnak, és hitelt szeretnének, már kevés helyen járnak szerencsével. Az egyik ilyen bank az OTP, amely kifejezetten nyugdíjas barát hitelezőnek számít. A banknál személyi kölcsönt a nyugdíjas ügyfelek 75 ezer forintos összegű nyugdíjtól igényelhetnek, míg a munkaviszonyból vagy gazdasági tevékenységből származó jövedelem esetén 100 ezer forint az elvárás. Jelzáloghitel esetén bármely ügyfélnél 100 ezer forint összegű jövedelem az elvárás, de van életkori korlát. Legalább egy olyan adósnak vagy adóstársnak lennie kell, aki a hitel futamideje alatt nem tölti be a 75. életévét, és rendelkezik igazolt elsődleges és/vagy másodlagos jövedelemmel, amely(ek)nek együttes összege eléri a 100 000 forintot.

Az Ersténél most lazítottak valamennyit a korlátozáson. Alapszabályként a banknál a hitel igénylésekor az ügyfélnek be kell tölteni a 23. életévét, míg a hitel lejáratakor nem lehet több 70 évesnél. Azoknál az ügyfeleknél viszont, akik úgynevezett Most Hűség Ajánlatot kapnak, az utóbbi feltétel 72 évre tolódik ki.

A Cofidisnél nincs külön a nyugdíjasok részére kialakított termék. Jelenleg az összes termékük és ajánlatuk elérhető a nyugdíjasok számára is (Adósságrendező Hitel, Megújuló Hitel, autóhitel, áruhitel, Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel, Fapados kölcsön). A K&H-nál is elérhető minden hiteltermék a nyugdíjasok számára is, kivéve azok, amelyeket a jogszabályok tiltanak. (A minősített fogyasztóbarát lakáshitelnél szerepel például ilyen jellegű ajánlás a Magyar Nemzeti Bank pályázati kiírásában.)

Bár sok bank nem szívesen ad kölcsön az idősebbeknek, a nyugdíjasok a tapasztalataik szerint nagyon jó adósok. Az MKB Bank szerint alapvetően elmondható, hogy a nyugdíjas korosztály stabilan fizető réteg, tekintve, hogy a nyugdíj a legbiztosabb jövedelem típusok közé tartozik. A moratórium folytatását tavaly október végéig kérhették a nyugdíjasok is, a bankok szerint viszont kevesen éltek közülük ezzel a lehetőséggel. A Budapest Banknál viszonylag kevés, alig néhány ezer nyugdíjas korú ügyfél maradt moratóriumban. Az átlagéletkor esetükben 67 év. A K&H-nál a moratórium folytatására vonatkozó nyilatkozatokban kevesebb ügyfél jelölte be indokként azt, hogy nyugdíjas, mint a többi feltételt, amely alapján jogosulttá vált a bent maradásra.