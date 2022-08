1. Figyelj a havi díjra!

Először is tévedés azt feltételezni, hogy a bankszámlák egyformák, hiszen szolgáltatásaikban és díjaikban óriási a különbség közöttük. Ott van mindjárt a havi díj, ami lehet 0 forint, ám egyáltalán nem ritka, hogy éves szinten 40-80 ezer forintot kérnek el csak ezért a bankok. (Találtunk olyan prémium számlát is, ahol 200 ezer forint felett van ez a tétel.)

Persze mindig fontos megnézni, hogy milyen szolgáltatásokat tartalmaz a havi díj, előfordulhat például, hogy ezen felül szinte semmiért nem kell már fizetnünk, így kiszámítható a költség. Mint ahogy a havi díj nélküliség sem jelent automatikusan teljes ingyenességet, hiszen sok esetben fizetni kell például az utalásokért, az SMS üzenetekért vagy éppen a bankkártyáért.

2. Utalj netbankon keresztül, felejtsd el a bankfiókot!

Általánosságban elmondható, hogy a net- és mobilbankon keresztüli utalás a legolcsóbb, ennél drágább telefonon keresztül indítani tranzakciót, míg a legtöbbet minden esetben a bankfióki ügyintézésért kérnek. Az Erste Standard Bankszámlájánál például netbankon keresztül minimum 306 forintba kerül egy másik bankban vezetett számlára pénzt utalni - erre jön még rá az összeg meghatározott százaléka -, míg telefonon 601 forint, bankfiókban pedig 898 forint ugyanez. Ezek a díjak ráadásul nem is nagyon lógnak ki a mezőnyből.

Az állandó átutalási és a csoportos beszedési megbízások is hasznosak, ezek díjai közel azonosak a net- és mobilbanki tarifákkal. Itt persze azzal is számolni kell, hogy a legtöbb helyen már plusz költsége van a sárga csekkes befizetésnek, így még akár jól is járhatunk ezekkel.

3. Felejtsd el az sms-értesítéseket!

Számlanyitáskor szinte minden esetben felteszik nekünk a kérdést, hogy kérünk-e SMS értesítéseket a netbanki belépésekről, a kártyahasználatról és a számlamozgásokról. Az ember ösztönösen igent mond mindenre, hiszen fő a biztonság. Igen ám, de az smseknek díjuk van, mégpedig jellemzően 30-40 forint darabonként, így aztán havi 100 üzenet máris 3-4 ezer forint kiadást jelent. Csökkenthető a költség azzal, ha csak bizonyos összeghatár fölötti számlamozgásokról, kártyás vásárlásokról akarunk tudni, de a legolcsóbb az, ha lemondunk erről a szakállas technológiáról. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kiengedjük kezünkből a gyeplőt, ugyanis a bankok egy részénél a mobilbank push üzeneteket küld minden beállított tevékenységről, ez pedig jellemzően ingyenes. Ugyanakkor nem minden mobilbank tudja sajnos ezt a funkciót, valamint a szolgáltatáshoz természetesen mobilnet is szükséges, hiszen folyamatosan online kell lennünk Ez utóbbi persze egyre kevésbé jelent manapság gondot.

4. Okosan vegyél fel készpénzt!

Azzal a többség már tisztában van, hogy havonta 150 ezer forint készpénz, legfeljebb 2 részletben ingyenesen vehető fel minden hónapban. Azt már kevesebben tudják, hogy ezt bármely bank ATM-jénél megtehetjük, így az sem gond, ha a számlavezetőnknek nincs a környékünkön automatája. Sokan mégis fizetnek a pénzfelvételért. Például azért, mert több bankszámlájuk is van, és nem tudják, hogy személyenként egyetlen számlacsomaghoz jár az ingyenesség. Ráadásul a lehetőséget nem is állítja be a bank automatikusan akkor sem, ha egyetlen bankszámlánk van, azt minden esetben kérni kell. Aki erről megfeledkezik az bizony fizet a készpénzfelvételért.

5. Ne ragaszkodj a dombornyomott bankkártyához!

Míg korábban komoly különbség volt használhatóságban a dombornyomott és az elektronikus bankkártyák között, ez mára elolvadt. Az elektronikus lapok azonban olcsóbbak: míg a dombornyomott változatok éves díja nagyjából 7 ezer forintnál kezdődik, az elektronikus lapokért 3 ezer forint körüli összeg az általános, de sok helyütt egyetlen forintot sem kell fizetni. Az ingyenes bankszámlákhoz is ilyen jár, ezért, ha valaki ragaszkodik a dombornyomáshoz, akkor annak felárat kell fizetnie.

6. Ne postán kérd a számlakivonatot!

A postai számlakivonatért a bankok egy része 100-300 forintot kér el, ami nem óriási összeg, ám ha tehetjük, ezt az évi 1200-3600 forintot is érdemes megtakarítani. Kérhetjük például elektronikus formában a kivonatot. Ha mobil- és netbankot használunk, akkor ott bármikor megnézhetjük az egyes hónapokra vonatkozó kimutatásokat.

7. Ne félj a bankváltástól!

Vannak olyan helyzetek, amikor nem könnyű bankot és bankszámlát váltani, mert például korábban egy hitel kamatkedvezményének feltétele volt az adott pénzintézetnél nyitott és vezetett számla. Persze ebben az esetben is előfordulhat, hogy érdemes pluszban nyitni egy ingyenes számlát, ám ezt minden esetben egyedileg kell mérlegelni. Ha azonban nincs akadálya a könnyes búcsúnak, akkor kérheted az úgynevezett egyszerűsített bankváltás szolgáltatást, amikor az új számlavezetőd gyakorlatilag mindent elintéz helyetted, olyannyira, hogy még az állandó átutalási és csoportos beszedési megbízásokat is áthozzák az új számlára.

A lehetőségről itt olvashatsz részletesen.

A cikket a bankmonitor.hu szakszerzői készítették.