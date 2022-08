Az Erste Bank 2019-ben indította újra a legfiatalabb ügyfeleknek, a 6-14 éves gyermekeknek szánt Cseperedő bankszámlát. A nulla forintos havidíjjal kínált számlából eddig mintegy 2500-at nyitottak a szülők. A koronavírus-járvány miatt ugyan 2020-ban némileg csökkent az igénylések száma, 2021-ben azonban már háromszor annyi új számlát nyitottak, mint egy évvel korábban. A Cseperedő számlához kapcsolódó pénzforgalom (be- és kifizetések összértéke) 2021-ben meghaladta az 551 millió forintot – mondta el Gémes Zita, az Erste Bank lakossági számlatermékekért felelős vezetője.

A Cseperedő számlához 7 éves kortól bankkártyát is lehet igényelni, jelenleg a számlák 40 százalékához tartozik plasztik. A kártyával rendelkező gyerekek csaknem ötöde használta plasztikját ATM-es pénzfelvételre, illetve – többségében szülői támogatással – ugyanilyen arányban ATM-es pénzbefizetésre. Tavaly minden második kártyával vásároltak, átlagosan havonta kétszer, alkalmanként átlag 2 ezer forint értékben.

A bankkártyás vásárlások adatai alapján a gyerekek elsősorban élelmiszerre és digitális árukra költenek. A leggyakrabban, az esetek 22 százalékában élelmiszerüzletekben, szupermarketekben használták a Cseperedő kártyákat. A második helyen az online játékok, illetve az ezekhez kapcsolódó digitális áruk, szolgáltatások vannak 11 százalékkal, míg a harmadik helyen az éttermi költések állnak 10 százalékos aránnyal. Az első tízben, a kártyás vásárlásokból 3-5 százalékos részesedéssel ott vannak még többek között a gyorséttermek, a pékségek, a nagyáruházak és a kozmetikai boltok is. Nyáron egyébként valamivel többet játszanak és kevesebbet shoppingolnak a gyerekek: június és augusztus között az élelmiszerbolti/szupermarketes vásárlások aránya 20 százalékra csökken, míg az online játékok és az ezekhez kapcsolódó digitális termékeké 15 százalékra nő.

A pénzügyi egészség megteremtése elképzelhetetlen a pénzügyi ismeretek fejlesztése nélkül. Az edukációt, a pénzügyek tudatos kezelését érdemes már fiatalon elindítani, hogy a gyerekek felnőve magabiztosan használjanak olyan alapvető pénzügyi eszközöket és fogalmakat, mint például a számlavezetés, a bankkártya, vagy a készpénz használatával járó költségek. Az Erste folyamatosan hasznos és praktikus tippekkel is támogatja a szülőket és a gyerekeket, így segítve a pénzügyi egészségük javítását. A pénzügyi ismeretek elsajátítását az Erste most egy még kedvezőbb Cseperedő számlával is segíti. Legalább 2 ezer forint számlára utalása esetén a bank 2 ezer forint jóváírásával egészíti ki a gyermek zsebpénzét – legfeljebb hat alkalommal, összesen tehát akár 12 ezer forinttal. Amennyiben a szülők a számla mellé Erste Future Junior befektetési programot is indítanak gyermekük részére, a bank 4 ezer forintot ír jóvá minden, legalább 4 ezer forintos számlára utalás esetén, maximum hat alkalommal, összesen tehát akár 24 ezer forintot – tette hozzá Gémes Zita.