Miért az ideális autóhitel?

A személyi kölcsönök továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek, ha autóvásárlás a cél. Az autóhitelként is emlegetett konstrukció ugyanis egy szabad felhasználású személyi kölcsönt takar, így az igényelt hitelösszeg a jármű megvásárlására is minden további nélkül felhasználható.

Ha autóvásárlás a cél, a személyi kölcsön számtalan magyar számára kedvezőbb megoldást jelent, mint a lízing, hiszen a megvásárolt jármű azonnal a vevő tulajdonába kerül. Emellett pedig többek között önerő és fedezet nélkül, gyorsan és gördülékenyen igényelhető hiteltípus, ami miatt lényegesen jobb alkupozícióba kerülhetünk az autópiacon.

Az autók megtekintését érdemes akkorra időzíteni, amikor az anyagiak már rendben vannak, kvázi készpénzes vásárlóként. Így elkerülhető, hogy mire a hitelfelvétel révbe ér (akár 2-3 nap is szükséges lehet), a kinézett jármű már elkelt vagy más lefoglalózta. A legjobb ajánlatok nem ritkán már a meghirdetés napján elkelnek.

További praktikus tanácsait a Bankmonitor 3+1 biztos tipp, amit tudnod kell, ha autóvásárlás előtt állsz! című cikkében gyűjtötte össze.

Nézzük, melyek a legjobb konstrukciók napjainkban, milyen érdemi eltérések lehetnek a banki ajánlatok között.

Érdemes összehasonlítást készíteni

Ha minden szempontból a legjobb hitelajánlatot szeretnénk megtalálni, egy autóhitel kalkulátor nagy segítséget jelenthet. Az összehasonlítással könnyedén átláthatók az elérhető ajánlatok költségei, vagyis az aktuális kamat és THM értékek, valamint összevethetők a havi törlesztők, illetve az egyes ajánlatokra visszafizetendő teljes összeg mértéke.

Mindezeket együtt érdemes figyelembe venni amellett, hogy az sem mindegy, melyik pénzintézetnél van jelenleg bankszámlánk, hiszen a legtöbb bank jelentős kamatkedvezményt biztosít, ha a jövőben náluk bankolunk. Emiatt fontos lehet annak is utánajárni, hogy a kiválasztott pénzintézetnél mennyire gördülékeny az ügyintézés, van-e lehetőség online bankolásra, esetleg milyen messze a bankfiók, van-e a munka- vagy lakóhely környezetében ATM, vagyis készpénzfelvételi lehetőség.

Tegyük fel, hogy egy 3,5 millió forintos használt autót szeretnénk megvásárolni, amelyhez rendelkezésre áll 2 millió forint. A vételárhoz szükséges további 1,5 millió forintra jelenleg a legjobb autóhitel ajánlatokat a táblázat mutatja (havi nettó 300 ezer forint jövedelemmel, 5 éves futamidőre):

Ez az összehasonlítás THM szerint rendezve a legjobb 3 banki terméket mutatja. Eszerint a legkedvezőbb személyi kölcsön ajánlat jelenleg a MagNet banknál érhető el, már 34 ezer forintos havi törlesztőrészlettel.

A felvenni kívánt hitelösszeget érdemes úgy megválasztani, hogy a vételáron felül is maradjon nagyjából 500 ezer forintnyi tartalék, amelyből az átírást, esetleges szervizköltséget és biztosítást is fedezni tudod.

Az autóhitelek további előnye, hogy bármely bank, bármely személyi kölcsön ajánlatát is választjuk, a hitel a futamidő végéig fix kamatozású lesz. Ezzel elkerülhető az emelkedő hitelkamatok kockázata és egy jól tervezhető havi kiadással lehet kalkulálni.

Kulcsfontosságú, hogy személyre szabottan, az általunk kívánt hitelösszeggel végezzük el a kalkulációt, hiszen az autóhitelek között jelentős különbségek lehetnek. A Bankmonitor kalkulátora szerint a legjobb és legkedvezőtlenebb ajánlat között jelenleg a törlesztőrészletekben 7654 forint, a THM-et tekintve 11,52 százalék, a teljes visszafizetendő összeg tekintetében pedig 470 464 forint különbség mutatkozik.