Mindenkinek vannak kisebb nagyobb álmai, amelyek megteremtéséhez nem minden esetben áll rendelkezésre a megfelelő pénzösszeg. Legyen szó akár lakásfelújításról, autóvásárlásról vagy egy álomnyaralásról, terveink finanszírozásához kérhetjük a bank segítségét.

A legkedvezőbb személyikölcsön-ajánlatot ugyanakkor nem olyan egyszerű megtalálni. Teljesen más bank lesz a megfelelő alacsonyabb vagy magasabb jövedelem esetén, illetve az is befolyásolja a hitelkamat mértékét, hogy az adott pénzintézetnél mekkora jóváírást tudunk vállalni. Nézzük meg, hogyan is álljunk neki a bankválasztásnak.

Megéri a saját bankunkhoz fordulni?

Egy jelzáloghitel igénylésekor jellemzően körbejárjuk a bankokat, összehasonlítjuk a különböző ajánlatokat, sőt a legtöbb esetben független szakértő tanácsát is kikérjük, hogy a lehető legkevesebb költséggel jussunk hozzá a hitelhez.

Azonban a Bankmonitor szakértőinek tapasztalata szerint nem ugyanez az ügyfelek gyakorlata személyi kölcsön igénylésekor. Mivel a fedezetlen hitelek összege alacsonyabb a jelzáloghitelnél, ezért az ajánlatok feltérképezésére sem fordítunk akkora hangsúlyt. Ezt rosszul tesszük, hiszen személyi hitelt bár alacsonyabb hitelösszeggel vesszük fel, a piacon elérhető kamatok között óriási lehet a különbség.

Azaz a teljes visszafizetendő összegben a bankok között akár milliós eltérés is mutatkozhat. Nem kizárt, hogy épp a saját bankunk nyújtja a legkedvezőbb kamattal a kölcsönt, de erre kicsi az esély.

Ha másik banknál veszek fel hitelt, akkor a jövedelmem is oda érkeztessem?

Személyi kölcsön igénylésének sok pénzintézetnél nem feltétele a számlanyitás. Megtarthatjuk jelenlegi számlánkat és bankkártyánkat is, ha szeretnénk. Azonban a legtöbb esetben jelentős kamatkedvezményt kaphatunk, ha a hitelfelvételt követően rendszeres havi jóváírás érkezését vállaljuk.

Fontos, hogy nem feltétlenül szükséges a teljes fizetésünk átirányítása. Bankonként eltérő, mekkora összeget kell érkeztetni havonta, hogy jogosultak legyünk a maximális kedvezményre. De az is elképzelhető, hogy a kedvezmény eléréséhez nem elég a jövedelmünk. Ebben az esetben megoldás lehet, ha párunk jövedelmét is a kérdéses számlára utaltathatjuk. Nem kell feltétlenül jövedelem érkeztetéssel teljesíteni az elvárást, jellemzően megfelelő más, utalásból származó jóváírás is.

Mit mutatnak a számok?

1. Nem vállaljuk jövedelem érkeztetését

Példaképp nézzünk meg egy 3 millió forintos hitelösszeget, hét éves futamidőre.

A havi jövedelmünk 300 ezer forint, melyet nem utaltatunk az új bankhoz. Az elérhető legkedvezőbb és a legdrágább ajánlat THM értéke között 10 százalék eltérés mutatkozik. Emiatt 16 ezer forint lenne az eltérés a havi törlesztőrészletben. Összességében a 7 év alatt 1,2 millió forintot spórolhatunk egy jó választással.

2. 300 ezer forintos jövedelem érkeztetve

Tegyük fel, hogy 3 millió forintot igényelnénk szintén 7 éves futamidőre, viszont a 300 ezer forint összegű jövedelmünket az új bankhoz irányítjuk.

Ebben az esetben 5,5 százalék a legkedvezőbb és legdrágább ajánlat között a különbség. 6500 forint a havi fizetnivalóban a különbség, ami miatt 7 év alatt 650 ezer forintot spórolhatunk.

3. 600 ezer forintos jövedelem érkeztetve

Kicsivel kaphatunk kedvezőbb feltételekkel fedezetlen hitelt, ha 600 ezer forint jövedelmet érkeztetünk a bankhoz. (Például párunk jövedelmét is a kérdéses banknál nyitott számlánkra kérjük.) 3 millió forintot, 7 éves futamidőre már 8,41 százalék THM mellett is igényelhetünk, a legdrágább kölcsön éves átlagos költsége azonban 15,44 százalék lenne. Havi szinten 10 ezer forintot spórolhatunk egy jó döntéssel.

Bankmonitor tipp: A jövedelem érkeztetése fontos dolog, viszont a megfelelő bankválasztás még lényegesebb. Az érkeztetés nélkül elérhető legkedvezőbb ajánlat ugyanis kedvezőbb sok esetben, mint ha másik pénzintézet hitelét választanánk és még a fizetésünket is oda kérnénk. Vagyis nem kell feltétlenül a bankszámlánkat is átvinnünk a kölcsönt folyósító pénzintézethez a kedvező feltételekért cserébe.

Gondolkodj csomagban!

A hitelező bank kiválasztásánál érdemes csomagban gondolkodnunk: a bankszámla és a személyi kölcsön együttesen melyik pénzintézetnél a legolcsóbb. Lehet, hogy egy ingyenes bankszámla ellensúlyozni tudja a magasabb hitelkamatokat.

De akár fordított helyzetbe is kerülhetünk és elfogadjuk a drágább bankszámlát egy nagyon kedvező hitellehetőségért cserébe.

Mit érdemes még figyelembe venni?

Nem minden esetben a legolcsóbb lesz számunkra a legkedvezőbb: vannak olyan helyzetek, amikor nem kapjuk meg a hitelt a legkedvezőbb hitelt nyújtó intézménynél. (A költségeken túl a bírálati szempontokat is figyelembe kell vennünk.)

Számunkra az a legfontosabb, hogy megkapjuk a szükséges hitelösszeget: gyakorlatilag az a feladatunk, hogy megtaláljuk melyik bank hitelezne meg minket a legkedvezőbb feltételekkel. Egy független szakértő segíthet nekünk eligazodni a banki feltételek útvesztőjében.

Kelemen Anita, Bankmonitor