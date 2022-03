Egészen pontosan 2,41 százalékponttal emelkedett a legolcsóbb személyi kölcsönök thm értéke. Ez a drágulás egy 3 millió forint összegű, 7 éves futamidejű kölcsön esetében 3 600 forint törlesztőrészlet-emelkedést eredményezne, vagyis 7,9 százalékkal növekszik a havi fizetnivaló egyetlen hónap alatt. Februárban még a három legkedvezőbb ajánlat átlagos thm értéke 7,63 száalékos volt, ez március elejére 10,05 százalékra emelkedett. (3 millió forint hitelösszeg, 7 éves futamidő és 250 ezer Ft jövedelem mellett.)

A fentieknek megfelelő személyi hitelt februárban még 46 200 forintos havi törlesztővel lehetett igényelni, jelenleg egy ugyanilyen hitel után havonta 49 800 forintot kell fizetni. Ez 7,9 százalékos emelkedést jelent, ami a futamidő alatt 300 ezer forinttal növeli meg a visszafizetendő teljes összeget. Februárban a legolcsóbb személyi kölcsönt a Sberbank nyújtotta, márciusban ennél a banknál már nem lehet hitelt felvenni, hiszen elrendelte a Magyar Nemzeti Bank a végelszámolását.

Kapcsolódó Többen és többet szerződnek zöldhitelre

Az UniCredit Banknál két fontos változás is történt februárhoz képest. A legolcsóbb kölcsönök thm értéke náluk is emelkedett 0,58 százalékponttal. Emellett a kedvezményes konstrukció feltételein is szigorított a bank. Korábban elégséges volt 200 ezer forintos jóváírás a kedvezőbb kamathoz, márciustól azonban már 300 ezer forint havi jóváírást vár el az engedményért. Vagyis egy 250 ezer Ft havi jövedelemmel rendelkező adós - ha nem tud nagyobb összeget a számára utaltatni havonta - már nem kaphatja meg a pénzintézet akciós kamatát. Legalábbis kisebb mértékű kamatkedvezményt érhet el.

A CIB Bank személyi hitele úgy vált a legkedvezőbb ajánlattá márciusban, hogy ennél a pénzintézetnél is drágábban lehet hitelt igényelni, mint egy hónappal ezelőtt. A bank a korábbi feltételeknek megfelelő személyi hitelek kamatát 7,99 százalékról 8,90 százalékra emelte. Még ezen jelentős drágulás mellett is a CIB Banké lett a legkedvezőbb ajánlat.

Fontos, hogy a fenti drágulások a meglévő kölcsönöket nem érintik. A legtöbb személyi hitel a futamidő végéig fix kamatozás mellett érhető el, ez azt jelenti, hogy a kamat és ezáltal a törlesztőrészlet nem módosulhat a hitel lejáratáig.