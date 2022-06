Úgy fest, eddig bírta az 1962-ben megnyitott józsefvárosi üzlet a szénsavas ásvány, a szódagépek meg az újratölthető műanyag szódáspalackok nyomását. A visszaváltható patronokat már évekkel ezelőtt kivonta a forgalomból a Liss, az már előjele lehetett a mostani boltbezárásnak.

A bolt bezárásáról a Józsefváros című kerületi újság számolt be egy videoriportban honlapján. A felvételből az is kiderül, hogy nyáron azért még meg-megszaladt a forgalom, a fiatalok is vették a palackokat – igaz, ők vodkába nyomták a szénsavat.

Kapcsolódó Még mindig ott a kés a vendéglők torkán

A Liss a bolt bezárásáról honlapján is tájékoztatja a fogyasztókat egy szűkszavú közleményben. Itt azért az is kiderül, hogy a szódásszifon nem tűnik el a kínálatból, a cég webshopjában továbbra is lehet vásárolni.

Az üzletet működtető Liss Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Zrt. tavaly október elsején alakult az azonos nevű Kft. jogutódjaként, amely az előző napon megszűnt. A cégforma váltás évében a társaság 4,5 milliárd forint nettó árbevételre tett szert, adózott eredménye 1,169 milliárd forint volt. Egy évvel korábban az árbevétel 15,4 milliárd, az eredmény pedig 5,435 milliárd forint volt. A korábbi években ugyancsak hasonló számokat produkált a vállalat.

A társaság az Egyesült Államokban is működtet egy leányvállalatot, amely elsősorban habszifonokat forgalmaz, de a szortimentben szerepelnek szódáspalackok és -patronok is.